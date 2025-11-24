貓羅溪疏濬刻不容緩！中央地方啟動大規模治理規劃

為儘速徹底解決貓羅溪水患，南投縣政府與水利署、南投市公所等開會研商。（圖南投市公所提供）

記者劉晴文／南投報導

南投市貓羅溪沿岸低窪地區居民，長年來飽受水患之苦，嚴重威脅市民生命財產安全。南投縣政府與經濟部水利署、南投市公所等二十四日開會研商，達成「立即疏濬」的共識，縣府並擬出南崗大橋至軍功橋、七十六號快速道路聯絡道至南崗大橋兩大優先清疏區域。市長張嘉哲表示，貓羅溪位於低窪下游，疏濬清淤是排水關鍵，希望水利署可以真的重視地方心聲，讓南投市民不再為淹水擔心！

會議由南投縣副縣長王瑞德主持，與會者包括立法委員游顥、水利署副署長陳建成、第三河川分署長張稚煇、南投市長張嘉哲，以及多位縣議員、市民代表及十多位貓羅溪沿線里長。

廣告 廣告

貓羅溪上一次大規模疏濬已是民國一百零二、一百零三年間，因多年未再進行系統性清淤，如今同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出，甚至連縣政府前的中興路也積水；今年七月兩度遭遇丹娜絲颱風與西南氣流強降雨侵襲，三小時雨量達一百三十多毫米，造成南投市寶南宮、小溪橋、軍功大眾駕訓班、綠美橋周邊等多處鬧水災，顯示全面性疏濬已刻不容緩。

此次縣府研擬兩大優先清疏區域，南崗大橋至軍功橋約四千零五公尺，涵蓋外轆、三塊厝周邊；七十六號快速道路聯絡道至南崗大橋，約二千六百六十七公尺，包含福興坑、小半山等排水出口。清濬原則以「排水箱涵通順、降低外水位、避免淤積」為核心。

張稚煇表示，近十年仍有陸續辦理疏濬，清淤量逾一百四十萬噸，但今年強降雨量遠高於過往，二日超過六百毫米雨量是主因；而雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去才造成災情。未來將依地方需求加速規劃。陳建成強調，會全面檢討地方提出的疏濬區段、排水出口及閘門位置，並會全力協助經費編列。