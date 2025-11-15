貓羅溪社大十週年 展豐碩成果

縣長許淑華獎表揚任教十年以上的三十二位教師和年齡七十歲以上的八位資深教師。(記者蔡榮宗攝)

南投縣貓羅溪社區大學十五日上午在國立臺灣工藝研究發展中心舉辦「一一四年度聯合成果展」，集結各分校課程與社團的年度學習成果，包含有跨課程靜態展示、DIY體驗與特色課程，以及十二組展演活動，縣長許淑華到場參與，並到古箏、有機農作、金屬編線飾品等各攤位實際體驗，她肯定社大的終身學習能量，提供豐富課程讓更多民眾參與，保持對學習的熱情。

活動開場演出為「小提琴＋薩克斯風」，是由該校薩克斯風講師石春山編曲，重新編寫小提琴譜，融合薩克斯風曲風，相當特別。許縣長親自頒獎表揚任教十年以上的三十二位教師和年齡七十歲以上的八位資深教師，感謝他們長期投入社大的課程教學，無私奉獻和傳承。

許縣長表示，貓羅溪社大已成立十週年，成果豐碩，十年來學校不僅提供了豐富多元的學習課程，更成功地讓「學習」走出教室、走進社區，讓每一位南投鄉親都能在生活中找到成長與快樂的契機。

許縣長指出，成果展不只是展示，也是學員對一年學習的總結與成長展現，期待透過年度大型展出與現場互動，讓更多民眾認識社區大學，看見南投學習社群的多元，也能更靠近在地工藝文化，共同在生活中持續實踐終身學習。許縣長也特別肯定貓羅溪社大今年榮獲教育部評鑑「優等獎」殊榮，並獲得獎勵金187萬元，表現亮眼。

教育處指出，貓羅溪社區大學橫跨南投、草屯、名間及中寮四個校區，秉持「打造快樂學習的現代公民」之校務願景，致力於推動終身學習與社區文化扎根。今年(一一四)度共開設一七一門課程，參與人數達三千三百四十五人，參與人次三千七百五十八人次，展現出南投鄉親對學習的熱情與對生活的熱愛。

此次成果展活動內容規劃了十二項DIY體驗活動，主題橫跨金屬工藝創作、環保手工皂、南投陶、速寫插畫、古箏等，適合親子一起參與；另外規劃11組靜態展示攤位，從水墨藝術、創意盆栽、木藝之美、種子到金屬編線創作皆可一次看見，展現師生在工藝與生活美學上的累積與精進。

今年同時是南投縣貓羅溪社大成立十週年，特別規劃「十週年特色課程展」，回顧社大十年來最具代表性的課程軌跡，包括生活漆藝創作、創意紙雕、水彩藝術、中寮手染藝術、快樂學歌仔戲、茶‧禪‧花器漆藝、花葉移印染等。現場另有12組動態表演節目：薩克斯風、二胡、小提琴、烏克麗麗、吉他、韻律舞蹈、國標舞、太極等多樣風格演出，呈現「學習可以很有成就感、很有舞台、很有能量」。