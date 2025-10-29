貓羅溪遇雨成災投縣府將增滯洪池
南投縣議會昨（二十九）日召開第20屆第六次定期會縣政總質詢，縣議員張秀枝關心南投市貓羅溪沿岸遭遇豪大雨就淹水成災，附近低窪地區的居民飽受水患威脅，希望能盡速進行河川清淤疏濬與完善的河川整治計畫。許淑華縣長表示，將邀集水利署研議並落實整治計畫，除河川疏濬外，將規劃增設滯洪池與固定式抽水站，提升防洪減災能量。
許縣長表示，南投市貓羅溪淹水問題確實困擾沿岸居民多年，早期也曾多次整治南投市內轆地區的排水系統，目前縣府也在進行外轆排水治理工程計畫，去年已獲得水利署核定12億元經費。許縣長指出，針對貓羅溪淹水問題，縣府已完成各項具體整治方案與建議，將責由副縣長王瑞德統籌，邀集水利署、第三河川分署、市公所等相關單位研商，希望能真正落實完善貓羅溪沿岸的排水系統，減少淹水現象。
王副縣長表示，因應極端氣候，當前的排洪預估恐怕已經無法滿足實際需求，縣府除了希望水利署能加大貓羅溪的疏濬清淤量能、運用水資源作業基金解決淤沙外運的問題外，也能協助徵收大眾駕訓班部分土地，作為闢建滯洪池及固定式抽水站的設置，並擴大現有集水井容量，另外沿岸的區域排水也將會增設個固定抽水機，以發揮防洪減災效果，改善市區低窪地區淹水情形。
王副縣長指出，目前縣府也在進行外轆排水治理工程計畫，獲得水利署12億元經費辦理，已有超過9成土地同意協議價購，其餘正在辦理土地徵收作業；工程包含新建出口左岸滯洪池、新設抽水站、新建出口閘門、水防道路分洪箱涵、護岸加高等，完工後將可保護內新里、營南里等附近聚落的安全。
而蔡孟娥議員則建議縣府應將竹山鎮納入縣府中期交通建設計畫，並增設交通轉運站，對此，許縣長表示會請相關單位研議，針對人口數、交通流量與需求進行資源盤點與詳細的評估計畫。
