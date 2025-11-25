貓舍被爆出環境髒亂！動防所稽查救出41隻安置

彰化一家貓舍被爆出環境髒亂，涉嫌不當飼養。（圖／東森新聞）





彰化一家貓舍被爆出環境髒亂，涉嫌不當飼養。縣府前往稽查後確認，41隻貓咪中，部分出現眼睛與呼吸道感染。由於業者無力改善，縣府除了協助辦理歇業，也將貓隻全數帶回安置，並依動保法開罰。

好幾十隻品種貓被救出、安置治療，準備迎接新主人。這些毛孩原本飼養在一家寵物店，但負責人因誤信AI投資被騙200多萬元，之後又貸款背上百萬債務，導致貓舍環境失控、髒亂不堪，遭指控不當飼養。

彰化一家貓舍被爆出環境髒亂，涉嫌不當飼養。（圖／東森新聞）

彰化縣府稽查後確認，現場共有41隻貓，部分貓咪眼睛發炎、呼吸道感染，當場將全數貓隻帶回並依動保法開罰1萬5000元至7萬5000元。彰化縣動物防疫所秘書謝一美表示：「飼主稱遭朋友詐騙，無力負擔動物費用，無法於限期內改善。本所考量動物福利，避免貓隻健康惡化，於當日輔導歇業並將41隻貓沒入。」

動防所指出，後續會安排健康檢查及必要治療，並在完成絕育、施打疫苗且健康穩定後，對外開放認養。如果認養踴躍，將採抽籤方式進行，希望所有毛孩都能找到幸福歸屬。

