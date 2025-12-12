貓舍買貓接連病死！求賠錢竟遭威脅 女控老闆「甩棍」嗆聲

記者連冠智、陳俞安／高雄報導

高雄一名網友指控，近日在三民區一間貓舍購買了2隻幼貓，不料幼貓都在短時間內相繼死亡．她質疑貓舍在售出前沒有告知貓咪健康狀況，於是上門跟貓舍溝通退款問題，店家卻拿甩棍威脅，詢問業者則反控雙方都有確實簽訂合約，是對方先言語恐嚇要求賠錢，才會拿甩棍自保。

高雄三民區一間貓舍遭指控，沒有在售出前告知貓咪健康狀況，顧客上門溝通退款問題，店家卻拿甩棍威脅。

女子在貓舍買了貓卻接連病死，找朋友一起到店家要求退錢，卻指控老闆還拿出甩棍威脅，說上法院沒輸過，實際回到貓舍，被指控的老闆拿出甩棍重現當天的情況。

貓舍業者蔡先生：「這位先生聲音越來越大聲，我要請他們離開，他們堅持要我賠錢、賠這個款項，我把甩棍拿出來，然後之後甩開，就這個動作，就這樣子，我就這樣子告訴他，請你離開。」

原來這位民眾指控，11月在高雄三民區這間貓舍花了4萬2買一隻3個月大小貓，當時檢查有輕微的上呼吸道感染，店家說沒有大礙，貓咪狀況卻越來越嚴重，看獸醫治療不到兩星期就過世，跟貓舍反應，對方說可以半價賣貓，沒想到第二隻帶回家第6天突然嘔吐且沒精神，治療第二天就過世，讓消費者無法接受懷疑詐欺。

消費者從該間貓舍買的2隻貓都相繼過世，質疑店家沒有告知貓咪健康狀態，讓消費者無法接受、懷疑詐欺。

貓舍業者蔡先生：「貓有貓瘟的話，我這裡全部的幼貓將近20幾隻會全滅，她已經過了那個效期了，她現在要我付5萬6000塊的一個賠償金，最後又提升到9萬。」

業者回應都有簽屬買賣契約，一切合乎規定，拿甩棍因為對方帶著一大群人，簡訊口氣帶有威脅，才會拿甩棍自保。

三民二分局民族所副所長李伯威：「民眾攜帶經主管機關，公告查禁之器械，處3日以下拘留，或新臺幣3萬元以下罰鍰。

業者自稱拿出甩棍是為了自保。

業者自稱拿甩棍要自保，但警方表示已經違法可以開罰，還涉犯恐嚇罪，動保處也將派員稽查是否有不當飼養。只是消費糾紛卻差點演變成衝突場面，還可能觸犯法條，雙方恐怕只能再冷靜協調。

