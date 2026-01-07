貓裏喵盃SCRATCH創作競賽 苗栗縣立巨蛋體育館展開

▲副縣長與國中生活應用組選手合影。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣115年度「貓裏喵盃SCRATCH創作競賽」現場實作複賽，於今(7)日在苗栗縣立巨蛋體育館正式展開。本次競賽吸引全縣共115隊報名線上初賽，經過激烈角逐，最終由44隊脫穎而出晉級今日的現場實作複賽。副縣長邱俐俐與苗栗市長秘書羅莉雯、教育處長葉芯慧等為參賽選手加油打氣，期許能夠獲得佳績。

▲比賽現場選手全神貫注。

今日複賽將由參賽選手將在限定時間內，針對現場公布的題目發揮潛力與創意，展現在程式設計、邏輯思維與統整能力上的卓越表現，爭取代表苗栗縣參加全國貓咪盃競賽的殊榮，比賽組別分為國小動畫組、國小遊戲組及國中生活應用組等三組。

副縣長邱俐俐表示，近年來人工智慧（AI）、生成式 AI、元宇宙及擴增虛擬實境（AR／VR）等數位科技快速發展，面對數位轉型與智慧科技浪潮，科技不再只是輔助工具，更成為引領創新的重要關鍵。為了迎接這樣的挑戰，縣府積極推動資訊科技與數位學習的整合，鼓勵學校發展創新數位教學，引導學生培養程式設計能力與科技素養，以發展學生具備面對未來的數位素養及科技應用能力。

為落實十二年國民基本教育課綱所強調的核心素養與自主學習精神，苗栗縣政府自106年起，持續舉辦貓裏喵盃SCRATCH創作競賽，期望透過團隊競賽與跨校交流的方式，讓學生在做中學、學中做，培養運算思維、邏輯推理能力與團隊合作精神，同時也提供師生彼此交流、觀摩與成長的舞台，擴大本縣國中小資訊科技教育素養課程的推廣。

今天的實作複賽，由副縣長邱俐俐現場公布題目、限時195分鐘完成作品的方式進行，參賽選手將在限定時間內，根據指定主題發揮最大的創意與潛力，完成屬於自己的精彩作品，鼓勵孩子發揮自主學習的動力，將程式邏輯轉化為解決問題的實用工具，讓科技種子在日常生活中開花結果。

邱俐俐副縣長指出，科技不再只是輔助工具，而是面對未來挑戰的關鍵能力。感謝各校師長的辛勤指導以及參賽選手的用心準備，期盼透過競賽歷程，讓選手們能在挑戰中累積經驗，從生活需求出發，解決實際問題。縣府將持續推動資訊教育、數位學習及AI課程，豐富學生的學習經驗，並將所學知識靈活應用於未來的學習與生活，共同打造具備數位競爭力的苗栗新未來。