貓裏表演藝術節 6/24全面啟動沉浸式藝文體驗
▲二0二六貓裏表演藝術節六月二十四日全面啟動沉浸式藝文體驗。（記者江乾松攝）
二0二六貓裏表演藝術節將於六月二十四日至八月三十日期間舉辦，將集結十一組表演團隊、逾三十場演出與延伸活動，串聯劇場、店家與城市空間，打造跨越地域與感官邊界的沉浸式藝文體驗。苗栗縣副縣長賴香伶昨十日在記者會中邀請大家一起走進苗栗的鄉鎮巷弄，深入探索、體驗在地文化藝術。
苗栗縣政府文化觀光局昨十日上午在縣府大廳召開記者會，文觀局副局長徐建男說明活動內容，EX-亞洲劇團行政總監林浿安介紹表演團隊，現場邀請「無限旋轉舞蹈工作室」以及「創造焦點」演出精彩片段，為表演藝術節暖場。副縣長賴香伶、縣議員曾美露、孫素娥、徐筱菁、周玉滿、苗栗市長余文忠、各公所代表、表演團隊及協力廠商等共同「跨步」啟動這項活動。
文觀副局長徐建男首先說明活動內容，今年的表演藝術節由EX-亞洲劇團策展，規畫以「跨」為核心策展主軸，推出「城市焦點」、「店仔藝穗」及「藝文推廣」三大系列，除好家在劇團的五場沉浸式互動劇場《遊戲模擬器：共下走戲》為免費報名參加，其餘場次的演出均須購票入場，票價自三百元至一千二百元不等，購票請洽Opentix售票系統。除精彩演出外，也推出多項票務優惠與藝文推廣活動，期望讓更多觀眾走進劇場，感受表演藝術魅力。
副縣長賴香伶表示，感謝策展單位給苗栗帶來這麼精彩的夏日表演藝術饗宴，雖然有的需要購票入場，但僅需三百元就能看見藝術團體嘔心瀝血的演出，票價相當親民，也可以支持表演藝術工作者，讓藝術在苗栗扎根。貓裏表演藝術節今年邁入第九年，持續累積地方藝文能量，也展現苗栗推動文化跨域合作的成果。炎炎夏日，不要到戶外曬太陽，家長能帶孩子一起看表演，在中正堂、咖啡廳、書店等涼爽的室內場合，和藝術不期而遇。
EX-亞洲劇團行政總監林浿安指出：本次活動規劃三大系列共十一檔節目，橫跨戲劇、舞蹈、新馬戲、音樂及沉浸式互動體驗，從大型劇場演出到深入地方空間的店仔藝穗展演，透過跨場域與跨感官的創作形式，讓藝術走出舞台、深入城市日常。觀眾將穿梭於劇場、咖啡廳、書屋與農場之間，重新感受表演藝術與生活交會的多元樣貌。其中「藝文推廣」系列，由好家在劇團推出沉浸式互動劇場《遊戲模擬器：共下走戲》，將中正堂演藝廳化為大型遊戲空間，邀請觀眾透過選擇與互動推進劇情，免費開放民眾參與。
而「店仔藝穗」系列則於七月週末深入三義、通霄、苑裡等地特色店家，包含小嶼造夢所《天亮前的愛情故事》、藝棲漫生製造所《H&G2：Encore 糖果屋！》、新世紀夜貓演劇研究會《當你的貓說喵的時候，其實他在說___。》及言成製作《錯位的圓舞曲》等作品，透過空間與敘事轉換，拉近與劇場的距離；山城藝造《一個只有月光存在的地方》及無限旋轉舞蹈工作室《尋茶 In Search of Tea》，結合環境與肢體表演，展現藝術流動於生活場域中的魅力。
最後「城市焦點」系列則於八月在苗栗縣政府文化觀光局中正堂接力登場，由深耕苗栗二十年的EX-亞洲劇團推出旗艦製作《然而，悉達多》，融合亞洲表演美學，並在當地企業英特盛科技股份有限公司(GIS)的支持下推動藝術共融專場；「只有三顆的北斗七星劇團」帶來現代戲劇《小子復仇記》；深受親子觀眾喜愛的「創造焦點」推出當代新馬戲《小丑八怪－蘭後呢？》；最後由苗栗傑出演藝團隊「惠風舞蹈工作室」帶來全新製作《戲臺前的空位》，透過舞蹈與山歌聲響交織，展現客家文化底蘊。
民眾如需更多訊息可上網查詢「貓裏表演藝術節」、「貓裏藝文」Facebook粉絲專頁、苗栗縣政府文化觀光局網站及OPENTIX售票系統，或電洽藝術節策展單位EX-亞洲劇團（037-262860）。另外加入LINE「貓裏表演藝術節之友」，就能第一時間掌握合作店家資訊與專屬優惠，6/24-8/30 憑藝術節票券，即可享有苗栗優質店家專屬折扣與驚喜好康。
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