貓貓有效！《鬥陣特攻》揮別二代重磅回歸，新賽季改版首日Steam在線破16萬創新高

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）旗下的團隊射擊遊戲《鬥陣特攻》於 2 月 11 日正式移除標題中的代數「2」，並隨著全新賽季的大型改版一同登場，此次品牌重塑策略相當有效。根據 Steam 數據顯示，遊戲在改版首日便湧入大量玩家，同時在線人數一舉衝破 16 萬大關（最高峰值達 165,651 人）。

改版首日 Steam 就衝上 16.5 萬人。（圖源：鬥陣特攻）

這次大改版後，《鬥陣特攻》直接刷新了 2023 年所創下的 7.5 萬人紀錄，更是該作登陸 Steam 平台以來的歷史新高，且該數據並不包含 Battle.Net 啟動器以及家用主機平台的遊玩人數。

超越當年上 Steam 的人數。（圖源：鬥陣特攻）

促成這波人氣回流的關鍵，除了名稱回歸初代外，豐富的改版內容功不可沒。尤其是超級有誠意的內容量，包括一口氣推出 5 名新英雄、新活動…等，此外，與三麗鷗的聯動活動以及新登場的「可愛火箭貓」更是引發社群熱烈討論，被不少玩家戲稱「貓貓戰術有效」。

在玩家評價方面，隨著熱度重新回升，Steam 頁面上這兩天評論區風向也有所轉變，目前的近期好評數量已經高於負評，顯示多數國際玩家對這次改版內容多數都保持正面態度。不過值得注意的是，雖然整體評價有回暖的趨勢，但在簡體中文評論區中，目前仍是以大量的負面評價居多。