Yahoo遊戲編輯部

貓貓有效！《鬥陣特攻》揮別二代重磅回歸，新賽季改版首日Steam在線破16萬創新高

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）旗下的團隊射擊遊戲《鬥陣特攻》於 2 月 11 日正式移除標題中的代數「2」，並隨著全新賽季的大型改版一同登場，此次品牌重塑策略相當有效。根據 Steam 數據顯示，遊戲在改版首日便湧入大量玩家，同時在線人數一舉衝破 16 萬大關（最高峰值達 165,651 人）。

改版首日 Steam 就衝上 16.5 萬人。（圖源：鬥陣特攻）
改版首日 Steam 就衝上 16.5 萬人。（圖源：鬥陣特攻）

這次大改版後，《鬥陣特攻》直接刷新了 2023 年所創下的 7.5 萬人紀錄，更是該作登陸 Steam 平台以來的歷史新高，且該數據並不包含 Battle.Net 啟動器以及家用主機平台的遊玩人數。

廣告
超越當年上 Steam 的人數。（圖源：鬥陣特攻）
超越當年上 Steam 的人數。（圖源：鬥陣特攻）

促成這波人氣回流的關鍵，除了名稱回歸初代外，豐富的改版內容功不可沒。尤其是超級有誠意的內容量，包括一口氣推出 5 名新英雄、新活動…等，此外，與三麗鷗的聯動活動以及新登場的「可愛火箭貓」更是引發社群熱烈討論，被不少玩家戲稱「貓貓戰術有效」。

在玩家評價方面，隨著熱度重新回升，Steam 頁面上這兩天評論區風向也有所轉變，目前的近期好評數量已經高於負評，顯示多數國際玩家對這次改版內容多數都保持正面態度。不過值得注意的是，雖然整體評價有回暖的趨勢，但在簡體中文評論區中，目前仍是以大量的負面評價居多。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

其他人也在看

阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了

阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了

前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」

常春月刊 ・ 1 小時前9則留言
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力　春節天氣曝光

明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力　春節天氣曝光

今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前5則留言
國民紅包日！211萬股民領紅包樂歪　0050配息「0.36元變1元」今發放

國民紅包日！211萬股民領紅包樂歪　0050配息「0.36元變1元」今發放

台股迎來指標性的「國民紅包日」，最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050），公告此次除息每單位配發1.0元，趕在農曆年後的今（11）日發放配息。元大高股息（0056）每股配發0.866元，2檔重量級ETF同步定於1月22日除息，在今日發放股息。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前2則留言
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉　S媽「想繼承也沒用」

大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉　S媽「想繼承也沒用」

已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前88則留言
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎　育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈

「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎　育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈

曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。

鏡報 ・ 4 小時前14則留言

經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。

中時新聞網 ・ 1 天前42則留言
藍營內鬨！他開砲鄭麗文：要不要把黨部國父遺像換成妳大哥的寶繪？

藍營內鬨！他開砲鄭麗文：要不要把黨部國父遺像換成妳大哥的寶繪？

國民黨2026年新竹縣長初選持續引發關注，因為提名規則確定採取「民調70%、黨員投票30%」的七三制初選模式，成為全台唯一納入黨員投票比重的縣市，屢遭質疑。政治粉專「不演了新聞台」直接開轟國民黨主席鄭麗文，「要不要把黨部的國父遺像換成妳大哥的寶繪？畢竟妳自己瞻仰不夠，還要大家一起拜」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前47則留言
12歲男童發燒再回診「以為是流感」　醫一拉褲管驚：快衝急診

12歲男童發燒再回診「以為是流感」　醫一拉褲管驚：快衝急診

感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前49則留言
黃立成親回買「陶朱隱園」真相　虧黃立行：歹逗陣

黃立成親回買「陶朱隱園」真相　虧黃立行：歹逗陣

「麻吉大哥」黃立成昨晚（2╱10）以《功夫》出品人身分與導演九把刀、戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋、劉冠廷、嚴藝文、黃瀞怡、禾浩辰出席電影首映會，日前他被爆砸12億入住「陶朱隱園」，被問有買嗎？他先笑回「yeah～」，接著才用台語哭窮：「嘸啦！就剩一枝而已！」對於之前被爆以高槓桿操作加密貨幣慘賠，被追問投資現況，他則笑答：「攏好啦！」

太報 ・ 9 小時前8則留言
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度　下波變天時間出爐

冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度　下波變天時間出爐

今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3則留言
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議

劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議

劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，原因近來在陸網掀起熱議。自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，這位「神仙姐姐」至今未再進組，陸媒點出關鍵，並非戲約短缺，而是她對作品與條件的高度堅持，導致多個合作案遲遲談不攏。(記者唐家興)

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前26則留言
又要變天！明冷氣團強襲北台　除夕鋒面恐再報到

又要變天！明冷氣團強襲北台　除夕鋒面恐再報到

（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]

引新聞 ・ 1 天前3則留言
走春恐遇雨！除夕北部探七度　年前掃除最佳時機曝

走春恐遇雨！除夕北部探七度　年前掃除最佳時機曝

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（11）日至週四清晨受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣及東半部將有 […]

引新聞 ・ 42 分鐘前發表留言
恐慌成心魔／獨家！馬爾地夫潛水出意外　潘慧如恐慌症爆發險溺斃

恐慌成心魔／獨家！馬爾地夫潛水出意外　潘慧如恐慌症爆發險溺斃

潘慧如近日趁經營的寵物旅館年節高峰前，抽空前往馬爾地夫度假潛水，但一整年的焦慮似乎難以在短時間內消除，竟在潛水第二天引發恐慌，一度以為自己會沒命。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前11則留言
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重

高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單

新頭殼 ・ 20 小時前87則留言
羅智強急護高金「因3.8億證據」？她：藍營多少人拿中國快篩？

羅智強急護高金「因3.8億證據」？她：藍營多少人拿中國快篩？

論壇中心／綜合報導台北地檢署今（10日）大動作約談並搜索無黨籍立委高金素梅，疑涉詐領助理費、非法輸入中國製快篩試劑、詐領原民協會補助款，藍委羅智強第一時間聲援「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。政治評論員吳靜怡秀出遭檢調懷疑、羅智強和高金素梅一起發疑為中國製快篩的照片，大酸「羅智強是幫自己集氣」。

民視 ・ 52 分鐘前64則留言
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3則留言
WBC／那欸安餒？日韓預備投手名單曝光 台灣和捷克卻沒有

WBC／那欸安餒？日韓預備投手名單曝光 台灣和捷克卻沒有

WBC／那欸安餒？日韓預備投手名單曝光 台灣和捷克卻沒有

EBC東森新聞 ・ 1 小時前5則留言
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S　結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」

才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S　結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」

具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前88則留言
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障　卡關1小時慘況曝光

行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障　卡關1小時慘況曝光

即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前21則留言