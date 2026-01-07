貓貓腎病特效藥快來了！ 日本4月提交核准，台灣生產

日本田代島的貓咪。美聯社



先前由跨國貓奴集體募資，日本東京大學研究人員自創公司開發的貓咪腎臟病特效藥，已經完成臨床實驗，即將在今年4月的日本新一財政年度，向日本政府正式申請核發上市。這款藥在台灣取得製造基地，將是日台合作對貓奴界的貢獻。

日本《產經新聞》週三（7日）獨家報導，推動研發這款特效藥的東京AIM醫學研究所所長宮﨑徹表示，已經完成的臨床試驗，獲得與先前臨床研究幾乎同樣優異的結果，「希望能盡速投入實際使用」。

目前家貓是多國成長速度最快的寵物之一，而腎臟衰竭是家貓死因第一的疾病。報導說，根據日本寵物保險業者Anicom集團於2023年編撰的《家庭動物白皮書》，貓咪在0歲時，包含腎臟系統在內的泌尿系統疾病死因僅佔3%；但到5歲時比例飆升至 27.1%，10歲為27.2%，15歲則為29.2%，在各個年齡層皆高居死因首位。

宮﨑徹在1999年擔任瑞士巴塞爾免疫學研究所主任研究員時，發現了存在於多種動物血液中的蛋白質「AIM」具有排除體內老廢物質（體內垃圾）的功能。2016年，時任東京大學醫學系研究科教授的他，進一步揭開了貓咪因為先天的AIM無法發揮功能，導致廢棄物積在腎臟內，進而容易引發腎臟病的機制。

當他意識到AIM對治療貓咪腎病的的可能重大突破後，他便展開藥物開發。這項計畫一開始缺乏經費，但網路募資後廣泛獲得跨國貓奴的踴躍捐款，總共募到3億日圓的捐款。隨後他離開東京大學創立AIM研究所，並於2023年成立醫藥新創公司「IAM CAT」進行融資，並在台灣確保了製造據點，於 2025年5月開始進行臨床試驗。

此次臨床試驗針對腎臟病四個階段中，屬於倒數第二重度的「第三階段」貓咪進行測試，每隔兩週投與一次開發中的AIM藥物。通常貓咪進入最嚴重的「第四階段」後僅能再活數個月，但投藥後的貓咪病況不僅停止惡化，全身狀態更有顯著改善。部分從早期臨床研究階段就開始投藥的貓咪，至今已健康生存超過5年。

報導指出，這款貓咪AIM藥物的穩定性測試預計在3月得出結果，最快4月會向日本農林水產省提出審核申請，目標是在今年年內正式獲得批准使用。宮﨑徹所長感性表示：「這款藥是大家合力促成的，名字也想和大家一起決定」，目前正公開徵集藥物上市的銷售名稱。

