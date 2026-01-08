貓貓蟲咖波合作「屌面人」炎上！官方緊急宣布聯名取消 網掀兩極熱議
超人氣IP「貓貓蟲咖波」昨（7）日宣布將與另一個創作 IP「屌面人」聯名，官方表示是「最屌的聯名」並將在 1 月 9 日於卡特島選品店開賣，沒想到因屌面人是以男性生殖器官為特徵的插圖設計，因此遭到社群炎上，而在沒多久後，官方隨即宣布取消本次合作，引起兩極熱議。
貓貓蟲咖波昨日宣布要推出包含絨毛玩偶、扇子、吊飾等與屌面人聯名的周邊，其中咖波化身為男性生殖器官的形狀，雖然是以幽默藝術的方式呈現，但仍讓不少人覺得相當不妥，在社群瞬間炎上，甚至有人稱咖波受眾都是噁男，引發各界開始抨擊本次合作。
而在炎上後不久，晚間 11 點由官方快速出面宣布取消本次合作：「目前屌面人與貓貓蟲咖波之合作將中止。 雙方留意到，近期圍繞本次合作的討論已逐漸偏離原先的創作初衷，並引發部分不同立場的討論與誤解。經雙方充分溝通後，決定終止本次合作。感謝大家的關注、支持與寶貴意見。」
在取消後也引起兩極熱議，有些網友認為咖波已經是一個超知名的 IP，也很多小朋友喜歡，但卻與擦邊形象的屌面人合作，本來就相當不妥；另一派網友則是支持尊重創作自由，認為如果無法欣賞就別買就好，沒想到卻被不愛的人情緒化解讀，搞到最後取消合作，表示相當惋惜。
