貓貓蟲咖波新貼圖爆「1原因辱華」！遭小粉紅猛攻出征 陸網怒喊：趕緊取消聯動

「貓貓蟲咖波」因與日本動漫《我的英雄學院》聯名，遭陸網友撻伐。（翻攝自LINE STORE、卡波官網）

人氣超高的可愛插圖「貓貓蟲咖波」，其角色設定為有六隻腳，像貓又像蟲的小怪物，可愛模樣累積大票粉絲喜愛，每每出週邊商就引發熱議，不過近來卻因與《我的英雄學院》聯名推出新貼圖，遭大票中國網友出征，並揚言「脫粉了」抵制。

知名人氣貼圖角色「貓貓蟲咖波」自2014年創立以來，以可愛又獨特的造型擄獲大批粉絲喜愛，隨著人氣攀升，咖波近年積極與各大國內外IP合作，推出多款周邊商品，每每也創下亮眼成績，卻沒想到近日因在X分享與日本漫畫家堀越耕平創作的《我的英雄學院》聯名合作推出聯名LINE貼圖，引發中國網友不滿。

這次「貓貓蟲咖波」聯名合作也掀起輿論，讓大票陸網友痛批，「咖波那麽火但是從來不來中國，明顯就是瞧不起啊。所以一直都不喜歡」「台灣有事日本有沒有事不知道，但你在中國的銷量可就有大事了」「粉了五六年，脫粉了，再見了我的貓貓蟲」。「我勸你趕緊取消聯動，否則我們大陸的粉絲會遠離你，我是不歡迎讓一個辱華動漫來聯動的」。

事實上，《我的英雄學院》過去就曾被小粉紅鎖定，其原因是動畫內反派角色「殼木球大」原名「志賀丸太」，遭陸網友認為「丸太」指涉日本731部隊進行人體實驗的受害者，而「志賀」則與731相關的「志賀菌」同名，因而將角色名字解讀為「暗藏辱華」，事後官媒也公開譴責作品「涉嫌辱華」，雖作者曾公開道歉，並強調完全沒有隱喻惡意、也將角色改名，但《我的英雄學院》仍被大批小粉紅抵制。

