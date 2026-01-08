貓貓蟲咖波聯名「屌面人」爆爭議！ 官方急踩煞車：終止合作

「貓貓蟲咖波」日前宣布與「屌面人」聯名合作，掀起網路論戰。 圖：翻攝「貓貓蟲咖波」臉書官網

[Newtalk新聞] 台灣超人氣角色「貓貓蟲咖波」日前宣布與原創IP「屌面人(Lanparman)」合作，預計推出一系列聯名周邊商品，卻因「屌面人」以男性生殖器為造型靈感，引發部分網友反感，在社群平台掀起激烈論戰。對此，咖波官方於昨(7)日晚間宣布雙方決定終止本次合作。

「貓貓蟲咖波」7日在官方Threads帳號發文，預告將於9日推出「屌面人×貓貓蟲咖波」聯名商品。不過聯名消息曝光後，因屌面人外觀設計是以男性生殖器為靈感，引起部分粉絲與網友批評「噁心」、「反胃」、「不適合咖波形象」，甚至有人揚言刪除貼圖，質疑聯名是否傷害角色原有的創作價值。

面對爭議，咖波官方於當晚緊急發布聲明表示，「目前屌面人與貓貓蟲咖波之合作將中止。雙方留意到，近期圍繞本次合作的討論已逐漸偏離原先的創作初衷，並引發部分不同立場的討論與誤解。經雙方充分溝通後，決定終止本次合作，並感謝粉絲的關注、支持與提出的寶貴意見。」原先聯名貼文也已刪除。

儘管合作告吹，相關討論仍持續延燒。有網友認為，創作自由不應受過多框架限制，支持角色多元嘗試；也有不少聲音指出，「貓貓蟲咖波」作為具高度知名度與商業規模的IP，受眾涵蓋家庭與女性族群，在合作對象與形象選擇上，應更為審慎。





