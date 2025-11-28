貓貓蟲咖波聯名《我英》推LINE貼圖 小粉紅崩潰喊「辱華」：不要大陸市場了？ 台網友：支持正版好爽

▲ 合成圖 / 翻攝自 LINE官方 / 小紅書

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日本熱門動漫《我的英雄學院》近日與多組台灣知名IP聯名推出LINE貼圖，引發網友們熱烈討論，而貓貓蟲咖波的連動意外讓「小粉紅」崩潰，甚至還喊出「官方的錯誤」、「堅決反對任何侮辱祖國的IP連動」等。

咖波與《我英》聯動推出LINE貼圖後，中國社群平台小紅書紛紛出現不少崩潰貼文，有人說「貓貓蟲IP作者在中日關系緊張情況下，依舊與曾經侮辱中國歷史的IP我的英雄學院聯動。本人現對該貓貓蟲咖波IP持反對，厭惡態度。對曾經喜愛的IP感到憤恨！同時秉上本人對該作者及祖宗十八代最真摯的問候：產檢時前神經孔未閉的缺陷漏檢了？」、「我草，和英雄學院聯動了？」、「在這個時間點上聯動櫃子……」、「啊？！是真的啊 喜歡了快3年現在好難受」、「我一直在哭，喜歡咖波六年了，房間里到處都是咖波」等。

而咖波官方的小紅書帳號也被中國網友留言洗版「之前還在疑慮為什麼咖波不進軍大陸，明明人氣這麼高，現在知道了，你從一開始就已經表露立場了」、「既然td（台獨）幹嘛還用小紅書」、「滾，櫃子貓」、「你辜負了大陸同胞對咖波的喜愛」、「你親手殺死了自己苦心經營十年的咖波」、「你真的對不起咖波 對不起我們大陸的粉絲」、「刪除所有表情包、銷毀週邊」。

《我的英雄學院》於2020年2月3日公布的259話，反派角色「志賀丸太」遭韓國讀者在推特上發表評論認為該角色的命名與日本侵華戰爭中侵華日軍731部隊有關並提出抗議，引起相關討論，隨後被中國大陸媒體報導，隨後中國下架相關作品並封殺。事後中國網友也以「櫃子英雄」稱呼我英（鬼子無法在中國社群平台中打出）。

消息也傳回台灣社群，不少網友紛紛笑說「我要笑死了小粉紅集體崩潰 謝謝亞拉 謝謝我英 我愛咖波 」、「我也買了貼圖 支持正版好爽」、「中國人也不用Line在那邊叫什麼」、「一堆用盜版 不知道在崩潰什麼」、「咖波在中國有正版授權的代理商嗎？_？」、「中國的咖波從頭開始就是盜版」、「看到裡面有人說為了咖波花了多少錢，我就問你確定你花的錢亞拉真的有收到嗎」等。

