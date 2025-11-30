「貓貓蟲咖波」遭中國網友炎上！涉及辱華 網：你這樣會在中國消失的

「貓貓蟲咖波」是超高人氣的卡通人物。圖／貓貓蟲咖波FB

人氣超高的卡通人物「貓貓蟲咖波」和動畫《我的英雄學院》近日聯名，在LINE上發售全新貼圖。但是，《我的英雄學院》在中國被部分民眾認為是辱華動畫；貓貓蟲咖波的作者是台灣插畫家亞拉，他在X平台上分享聯名LINE貼圖上架，有一大票中國網友留言，說他在中國的銷量會出事，還直接說「你這樣會在中國消失的」。

「貓貓蟲咖波」日前與《我的英雄學院》聯名，而《我的英雄學院》是由日本漫畫家堀越耕平創作，LINE官方貼貼圖販售頁面寫著「咖波與我的英雄學院聯名貼圖登場！由亞拉主導設計的動貼圖，大家都變成短短胖胖的超軟Ｑ超可愛！！此組貼圖販售至2027／11／30止」。而「貓貓蟲咖波」的創作者亞拉也在自己的X帳號上分享這組貼圖。

「貓貓蟲咖波」日前與《我的英雄學院》聯名貼圖。圖／LINE

但是，先前《我的英雄學院》在《週刊少年Jump》連載時，有一個反派角色「志賀丸太」，不過「丸太」這個名字曾是侵華日軍 731 部隊對活體實驗受害者的代稱，所以引發中國民眾憤怒，認為《我的英雄學院》辱華。

事件發生之後，出版社和作者堀越耕平都說沒有這個意思，還將「志賀丸太」改名為「殼木球大」，但怒罵辱華的聲音並沒有因此而平息，動畫也在中國遭到禁播，在所有串流平台全被下架。

「貓貓蟲咖波」的創作者亞拉也在自己的X帳號上分享這組貼圖。圖／X@bugcat_capoo_tw

這次亞拉在X平台發文宣傳和《我的英雄學院》聯名LINE貼圖，許多中國網友都在他的發文下留言回覆「台灣有事日本有沒有事不知道，但你在中國的銷量可就有大事了」、「粉了5、6年，脫粉了，再見了我的貓貓蟲」、「我X你娘啊！死漢奸！局勢這麼嚴峻還敢跟櫃子聯動！你爸和你老母在天上看到你都想把你殺了」、「你們公司運營不動腦子的嗎」、「我勸你趕緊取消聯動，否則我們中國的粉絲會遠離你，我是不歡迎讓一個辱華動漫來聯動的」、「你這樣會損失大量粉絲的」、「不要啊！你這樣會在中國消失的」。

但是也有不少網友說「我代表中國全體貓貓蟲粉絲支持此次聯動」、「看一堆殘體字崩潰就是爽」、「評論區的支蛆又破防了」、「沒必要這麽大反應」、「小粉紅你們也不用一直吵什麼國內市場。咖波就沒有實質進軍過中國市場，你們實際上能買到只有三種情況1.違法搬運、重製2.盜版印刷3.跨境電商購買／二手販賣」、「真的滿好笑的，咖波明明在中國就沒官方經營，中國也不能用LINE」。



