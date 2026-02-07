貓貓降臨動漫節 悠木碧重現試毒名場面全場驚呼

（中央社記者王寶兒台北7日電）日本作家日向夏創作輕小說「藥師少女的獨語」，全球原作系列銷售超過4000萬冊，其改編同名動畫2023年開播，聲演女主角「貓貓」的日本聲優悠木碧今天訪台，驚喜重現「試毒」名場面。

「藥師少女的獨語」故事結合推理、後宮、戀愛等元素，描述從小在花街長大的藥師貓貓遭拐至後宮當下女，也因此接連捲入一連串宮廷鬥爭之中。目前動畫已播出第1、2季，第3季則預計於10月開播，12月也將有劇場版電影推出。

悠木碧曾聲演人氣作品「魔法少女小圓」的鹿目圓、「妖怪手錶」的未空稻穗等角色，她今天在台北國際動漫節親自示範多段「藥師少女的獨語」配音，其中特別的是第1季有貓貓擔任「試毒人」品菜名場面，讓原作筆下冷靜而又理性的貓貓，少見流露出陶醉品味的神情，連呼吸聲、吞嚥聲都是戲。

動畫中，貓貓在品菜後微笑說出一句：「這有毒。」在網路上成為經典哏圖，悠木碧今天也重現名台詞，她笑說，這句話令她印象深刻，因為充分展現貓貓的本性，雖然平常沉穩，但也有落差非常大的時候，要如何平衡這種狀態，是她詮釋角色的重點。

貓貓在動畫中常常有許多內心獨白，悠木碧說，詮釋時就像看著地上、將話含在嘴巴裡說的感覺，但還是有其充滿魄力的一面，當角色流露出情緒時，也是她會特別注意的地方。

悠木碧笑說，雖然平常會在其他活動進行現場配音，但不知道為什麼今天總感到特別緊張，台灣粉絲非常溫暖、溫和，讓她真正感受到是被愛著，未來會繼續帶著這份愛參與後續作品配音，一起期待動畫第3季的到來，「故事很精采，等不及可以先閱讀原作。」（編輯：李亨山）1150207