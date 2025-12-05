貓迷集合！搭乘華航前往名古屋 直奔招財貓故鄉
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
貓迷注意!「Nyan！goya 喵帶路の名古屋之旅」，結合名古屋在地文化與可愛元素，邀請全台喜愛貓咪的旅客跟著華航的腳步，前往日本中部展開城市探索。活動以「Nyan」的日文貓叫聲為靈感，巧妙呼應「Nagoya」的發音，打造兼具趣味與旅遊亮點的主題行程。
名古屋附近的常滑市以招財貓聞名，是日本重要的陶器產地，也是許多貓迷心中的「貓咪朝聖地」。當地遍布各式招財貓裝飾，從車站、街角到特色商店都能看到貓咪身影，其中人氣最高的巨型招財貓「常喵」更是社群打卡熱點。旅客也可沿著「陶瓷器散步道」尋找路線上39隻形態不同的招財貓，感受充滿巧思的城市風景。
交通便利是此行程的一大亮點。華航名古屋航線每日提供兩班直飛中部國際機場，旅客抵達後僅需搭乘電車兩站、約五分鐘即可前往常滑市，快速展開貓咪之旅。若想延伸旅程，也可前往以釀造業與運河景觀著稱的半田市，或走訪名古屋市區，體驗古城、美食、購物與忍者文化等多元景點。
名古屋不僅是日本三大都市之一，中部國際機場周邊更充滿許多兼具文化深度與可愛元素的旅行體驗。貓迷來一趟貓咪與城市交織的療癒旅程。
年末開趴少不了必勝客、頂呱呱 台南遠東香格里拉6米8聖誕樹登場
