貓開始成為人類夥伴的時間，比你想像的要晚得多

所有家貓（Felis catus）皆源自非洲野貓。 [Getty Images]

秉持典型的貓科風格，貓花了很長時間才決定何時、何地與人類建立聯繫。

根據新的科學證據，牠們從野生獵手轉變為寵物，比先前認為的時間更晚，地點也有所不同。

對考古遺址出土骨骼的研究顯示，貓與人類建立緊密關係僅在數千年前，且發生於北非，而非黎凡特（the Levant）。

牛津大學的格雷格‧拉森（Greger Larson）教授說：「牠們無處不在，我們為牠們製作電視節目，而牠們也主宰了網路。」

他補充道：「我們如今與貓的這種關係，大約在三千五百至四千年前才開始，而不是一萬年前。」

廣告 廣告

貓的馴化遠晚於狗。 [Getty Images]

所有現代家貓皆源自同一物種——非洲野貓。

牠們如何、何時、何地失去野性並與人類建立緊密聯繫，長久以來一直令科學家困惑。

為解開這個謎團，研究人員分析了在歐洲、北非及安納托利亞考古遺址中發現的貓骨DNA。他們為骨骼定年、進行DNA分析，並與現代家貓的基因庫進行比較。

新的證據顯示，貓的馴化並非始於黎凡特的農業黎明，而是幾千年後在北非某地展開。

拉森教授說：「這並不是在人類最初定居從事農業的地區發生的現象，而更像是一種埃及現象。」

這與我們對法老之地的認知相符：那是一個崇敬貓的社會，將牠們永存於藝術之中，並以木乃伊形式保存。

一旦貓與人類建立聯繫，牠們便被帶往世界各地，作為船上的寵貓與害蟲控制者而備受珍視。貓約在兩千年前才抵達歐洲，比先前認為的時間晚得多。

牠們隨羅馬人遍行歐洲並進入英國，之後沿絲綢之路東行，進入中國。

如今，除了南極洲之外，貓已遍布世界各地。

豹貓是亞洲分布最廣的野生貓科動物。 [Getty]

在一項新的發現中，科學家指出，早在家貓出現之前，中國曾有野貓與人類共同生活一段時間。

這些「競爭對手」是豹貓，一種體型較小、身上帶有豹紋斑點的野貓，約在三千五百年前居住於中國的人類聚落。

北京大學羅淑金教授表示，早期人類與豹貓的關係本質上是「共生」，即兩個物種彼此並存而無害。

她說：「豹貓因居住在人類附近而受益，而人類大致不受影響，甚至歡迎牠們作為老鼠天敵。」

豹貓並未被馴化，至今仍在亞洲各地以野生狀態生存。

有趣的是，豹貓近年來與家貓進行雜交，產生了孟加拉貓，並於1980年代被認定為新貓種。

相關研究已刊登於《科學》（Science）與《細胞基因組學》（Cell Genomics）期刊。