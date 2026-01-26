貓頭鷹也來進香？在媽祖頭冠上站3天 黃嘴角鴞終回歸山林

保育類黃嘴角鴞在媽祖頭冠上一待就是3天，26日晚間自行回歸山林。（圖：廟方提供）

1隻二級保育類動物黃嘴角鴞，日前飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，並停在殿內媽祖頭冠上一待就是3天，吸引不少香客和山友朝聖。縣府農業處建議夜間關燈，希望黃嘴角鴞能飛出覓食，廟方昨天（26日）傍晚關燈後，黃嘴角鴞已飛出媽祖殿回歸山林。（彭清仁報導）

黃嘴角鴞在媽祖殿關燈後，飛出神殿回歸山林。（圖：廟方提供）

苗栗獅頭山勸化堂廟方指出，24日下午2點多，廟方人員上香奉茶巡視媽祖殿時，經信眾提醒有隻貓頭鷹棲息在媽祖神尊的頭冠上，神情從容。由於貓頭鷹是二級保育類野生動物，廟方心想貓頭鷹停留一陣子就會自行離去，不料一停就是3天，消息傳出引起不少民眾嘖嘖稱奇，有香客和山友專程朝聖，廟方擔心貓頭鷹3天不吃不喝，身體是否撐得下去。

廣告 廣告

縣府農業處林務自然保育科張葦科長表示，這隻貓頭鷹是黃嘴角鴞，屬二級保育類野生動物。一般而言，角鴞可在野外不吃不喝維持一段時間，但時間太長仍可能對健康狀況有危害。農業處也請勸化堂先以不干擾的方式，將媽祖殿暫時關燈，希望黃嘴角鴞在不受驚擾的情況下，自行飛出覓食，若再不離開農業處考慮捕捉後野放。

幸好26日傍晚廟方熄燈後，這隻黃嘴角鴞已在晚間7點多飛下神桌，接著飛離媽祖殿，回歸山林，也結束長達3天的進香之旅。