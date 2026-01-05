貓頭鷹親子公園休園維護 花蓮市公所打造更安全親子空間

花蓮市的「貓頭鷹親子公園」，為提升遊憩安全，自五日起進行園區內改善工程，整修期間將暫時閉園。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市深受親子族群喜愛的「貓頭鷹親子公園」，為提升遊憩安全，花蓮市公所自五日起進行園區內後方圍牆及盪鞦韆區域及部分室內地坪改善工程，整修期間將暫時閉園，預計於暑假前重新開放，帶給大小朋友更安全、舒適的遊玩環境。

花蓮市公所表示，貓頭鷹親子公園為花蓮市知名的半室內親子公園，園內不僅有造型可愛的貓頭鷹，還規劃開放式的遊樂空間，並有停車空間，長期以來深受家長與孩童喜愛。

市公所指出，考量使用頻率高及遊憩安全需求，決定啟動全面性的安全檢修與設施改善作業，施工期間暫停對外開放，造成不便，敬請市民朋友見諒。

廣告 廣告

花蓮市長魏嘉彥表示，貓頭鷹親子公園是許多家長帶孩子日常放風、親子同樂的重要場所，市公所始終將孩童安全視為首要考量，此次整修將強化相關安全措施，讓家長更安心、孩子玩得更開心。

他表示，休園期間，歡迎市民朋友前往貓頭鷹親子公園後方的戶外滑索區公園或鄰近的長頸鹿公園走走，持續享受親子戶外時光。

市公所指出，貓頭鷹親子公園自即日起進行改善工程，全區暫不開放，工程預計於暑假前重新開放，將以更安全的面貌與市民朋友再度見面，公所將持續為市民打造友善、安全的親子遊憩空間。