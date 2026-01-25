貓頭鷹飛停「女神頭上」歪頭賣萌 網笑：被媽祖收編
苗栗縣 / 綜合報導
苗栗南庄的獅頭山勸化堂有特殊旅客到訪，一隻貓頭鷹飛進來，停在了殿內媽祖神像的頭冠上，爭著黑溜溜的大眼睛看著信眾，有趣畫面被民眾PO上網，還有不少網友笑說，牠是被媽祖收編了。
宮廟前方就是莊嚴慈祥的媽祖神像，頭冠上還站著一隻貓頭鷹，乍看之下就像是神像的裝飾，但仔細看看，這隻貓頭鷹是活的，雖然一動也不動，卻用黑溜溜的大眼睛看著四周。
民眾說：「感覺牠很靈啊，靈動，眼睛就這樣轉過來，好神奇唷，我剛開始以為牠是假的，可是牠竟然會動。」這是苗栗南庄的獅頭山勸化堂，24日飛來這隻貓頭鷹，就這樣停在媽祖頭上，網友拍下畫面PO上網引起討論，還有網友說牠是媽祖娘娘認定的守護神，被媽祖收編了，信眾到廟裡參拜也覺得很可愛。
獅頭山勸化堂董事長黃錦源說：「貓頭鷹啊，牠能夠飛到這裡面來，而且是飛在這個我們媽祖的頭冠上面，一定有牠特殊的因緣，應該是說跟隨媽祖來修行吧。」廟方說，貓頭鷹24日下午2點多，從佛龕玻璃兩側縫隙飛進去，被信眾發現直到25日都沒離開，想必有牠的因緣，而這位特殊訪客到訪的畫面，廟方也在店門拉起紅絨柱管制，暫停開放上香避免貓頭鷹受到驚擾。
