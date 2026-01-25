貓頭鷹「站媽祖頭上給眼神」畫面曝…苗栗勸化堂回應了！
生活中心／饒婉馨報導
苗栗縣南庄鄉的獅頭山勸化堂24日出現罕見奇景，一隻貓頭鷹突然飛入媽祖殿，並直接停留在媽祖神像的頭冠上，時間長達數小時沒不離開。這副「鳥與神像」融為一體的神奇畫面被信徒拍下並上傳至社群平台，隨即引發網友熱議，廟方對此也做出回應了。
網友仔細看過影片後，才發現貓頭鷹竟停留在神像正上方，直言「無違和感欸」。（圖／翻攝自 Threads ＠h.666666.6）
根據網路照片（原PO於南庄獅頭山勸化堂拍攝）可見，這隻貓頭鷹穩穩地站在媽祖頭冠頂端，神情看起來相當從容且莊嚴，原PO寫下「誰准你站在那裡的⋯⋯給我下來！！」，該貼文迄今已累積逾 93 萬次瀏覽、3.7 萬人按讚，並有高達5千2百多次轉發；近距離觀察可以發現，貓頭鷹在神像上方表現得十分自在，甚至在察覺民眾靠近拍攝時，還會歪頭朝鏡頭方向直盯，靈動的眼神讓目擊民眾感到既新奇又不可思議。原PO隨後也在貼文下方驚訝表示，「牠直接眼神給出去！靈動了啦～～～各位（目前經過四個小時，牠還站在這裡⋯）」。由於媽祖神像正前方設有一層透明玻璃，許多人好奇貓頭鷹究竟是如何進入神座內；對此，現場民眾解釋，神座兩側其實並沒有玻璃遮擋，這隻貓頭鷹應該是從側面的空間飛進去的，才造就了這場美麗的意外。
貓頭鷹被民眾拍攝時，還會稍微歪頭，停留時間高達4小時。（圖／翻攝自 Threads ＠h.666666.6）
歪頭直盯鏡頭彷彿有靈性！網友近距離捕捉貓頭鷹駐足身影
貼文曝光後，瞬間吸引廣大網友朝聖，「看超久才發現在媽祖娘娘的頭上 VIP座？！」、「無違和感欸」、「媽祖好慈悲，笑咪咪的，好愛媽祖」、「其實貓頭鷹本來就是女神的使者」，還有人開玩笑表示「媽祖收到霍格華茲入學信」、「我勸你尊重我們霍格華茲台灣分校與英國本校的公文傳遞系統喔」，底下也出現許多網友幫貓頭鷹想的台詞「貓頭鷹：誰准你對我那麼兇的，媽祖妳看她啦！」、「媽祖同意的，勸你不要多管閒事喔！」、「貓頭鷹：漂亮姐姐說可以的」。
廟方視為祥瑞之兆！現場進行三皈依儀式迴向媽祖
獅頭山勸化堂隨後也在官方粉絲專頁分享這段特殊的緣分，「這個因緣很殊勝，貓頭鷹飛入媽祖殿，還停在媽祖頭冠上，在民間信仰與佛門角度，都算是『有靈性、識得清淨處』的眾生」；為了因應這段難得的紀錄，勸化堂董事長黃錦源也貼文表示，廟方特別在現場為這隻貓頭鷹引導進行「三皈依」儀式，包含皈依佛、法、僧，並將此功德迴向給天上聖母，祈求聖母慈悲護念這名眾生。
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：廟宇驚見「神蹟」靈動給眼神！貓頭鷹「站在媽祖頭上」歪頭畫面曝…苗栗勸化堂回應了
