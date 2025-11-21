貝佐斯也投資的肝癌新救星，為什麼選台灣做亞太訓練基地？
這家公司只靠一款產品，就成為估值三十億美元（約合新台幣九百三十億元）的獨角獸。
它是美國的HistoSonics公司，根據其最新開發的醫學技術，不須產生任何傷口，就能治療肝腫瘤，因此縮短手術後的恢復期。這讓亞馬遜創辦人貝佐斯、矽谷圈知名風險投資家暨PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）、全球前十大藥廠嬌生（Johnson & Johnson）捧著數億美元排隊投資，引發資本市場關注。
如今它也進軍台灣，今年十月，它向衛福部遞出醫材許可證申請，目前尚待核准。同時於台大醫院進行臨床試驗，預計年底前完成十個治療病例。
恢復期約三天，但成本高昂
無創治療肝癌看似天方夜譚。但，這招「隔山打牛」的組織碎化療法，有其原理——它是運用超音波在腫瘤內部形成微小氣泡，氣泡反覆膨脹與破裂的過程會形成一股力量，破壞腫瘤細胞。
這讓術後恢復期大幅縮短，約三天，而傳統手術得花兩週住院觀察。更遑論，有些病患，如：高齡者、慢性病患，被認定身體狀況無法承受傳統手術者；又或是有些病患正好在服用抗凝血藥物，不宜手術，如今都有了治療契機。二○二三年至今，已在全球累計數百個病例。
「我們現在正在做的，是治療其他人無法治療的患者，」台灣第一個使用該醫材的醫師、台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文解釋，即使腫瘤位在非常困難的位置，甚至涉及一些高風險器官，例如膽管或血管，也能避開。「它是純粹的非侵入性，這是非常非常大的進步。」
進步的背後，是龐大而精準的控制，代價高昂。
從手術實況發現，主刀醫師標記手術位置後，機器手臂就會自動開始治療，多數時間只須監測螢幕，確保機器運作順暢。但，現場依然「全程」需要有主刀醫師、影像科醫師、麻醉科醫師、護理師、設備工程師等將近二十名專業人力待命，遠比全人工的傳統手術多了好幾倍人力。
例如，它光是麻醉方式，就很不一樣。
傳統常見的肝癌微創消融手術採取舒眠或局部麻醉，病患在手術過程能保持自主呼吸。但，組織碎化療法要讓機器手臂精準施作，得確保病患在治療過程不能移動，就連呼吸時的胸口起伏都不允許，得採全身麻醉，過程中還要持續監測。
種種要求讓它價格高昂，成為推廣阻力。「以其他國家的經驗，這設備收費是消融的十倍。」黃凱文直言，現有消融療法傷口也只有針孔大小，收費親民，臨床操作更容易。
如果HistoSonics想讓全球醫界為該醫材埋單，須證明它的技術不只先進，還能闖進傳統手術的禁地，具備革命性地位。
在這個關鍵時刻，它選擇仰賴台灣，為它找出不可取代性。首先，HistoSonics與台大醫院合作執行臨床試驗，針對腫瘤位置靠近血管的病患，以組織碎化治療後，檢視能否兼顧安全性與治療效果？接下來還會嘗試以該技術治療胰臟癌、後腹腔肉瘤等難治疾病。
「在台灣做的臨床試驗跟其他國家都不一樣，」黃凱文解釋，目前台大執行的臨床試驗內容，不屬於該醫材的標準適應症，原廠盼能透過合作，擴大使用範圍。「如果能體現出以前的工具沒辦法做到的價值，就有革命性的角色。」
藉台灣技術找更多優化機會
為它奠定未來方向的同時，HistoSonics還仰賴台灣，加速在亞洲的拓展。
長期以來，許多先進醫材在評估該優先進軍哪些市場時，都有台灣，日積月累下，台灣逐漸成為亞洲醫學領域的領頭羊。台灣以健保給付為主，人口又少，論規模，理應小於中國、日本等人口基數更大的市場，為什麼總能搶先採用先進醫材？
「原廠看重市場潛力，」台北市立聯合醫院仁愛院區副院長丁金聰指出，台灣的醫療平均品質高，能給予優化建議，且台灣人經濟能力普遍佳，有能力採用先進醫療者眾多，「單次一百萬元的手術，滿多人負擔得起。」
黃凱文證實，台灣不只搶先使用，還要成為老師。未來台灣是組織碎化刀的亞太區訓練中心，其他亞太國家醫師導入該醫材時，不必再遠赴美國，都能到台灣受訓。
目前組織碎化刀在台灣尚待核准，但它在此又做新適應症的臨床試驗，又開闢訓練中心，這說明了，這隻被資本市場看好、估值達三十億美元的獨角獸，能否如預期發揮它革命性的癌症治療潛力，得靠台灣人才開闢前路。
對台灣而言，小國能靠實力與國際大廠相互成就，搶先引進醫材、訓練足量專業人才，對台灣民眾就是提升醫療品質的正面機遇。
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
【延伸閱讀】
不甩AI泡沫，華爾街喊衝！標普500明年再漲15％，6大投資策略曝光
只靠一檔ETF挑戰華爾街！巴菲特用10年證明：最簡單的投資法賺更多
有些人認識十年仍客套，有些人一見面就能聊心事：關鍵不在熟不熟，而在這件事
其他人也在看
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
戒菸3年竟肺癌末期！他靠「1方法」抗癌成功 5公分腫瘤消失了
南投一名45歲吳姓男子，6年前確診第四期肺腺癌，被告知若不治療，平均存活期僅4到6個月。後來在台中榮總胸腔腫瘤團隊的建議下，接受免疫治療合併化療，治療後體力與生活品質明顯改善，4至5公分的腫瘤幾乎消失，病情獲得良好控制。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 6 天前
遊日染流感吃成藥 65歲男突尿不出來「膀胱險裂」醫警告：這藥物易中招
日本流感疫情不斷升溫，民眾前往日本旅遊要特別當心。醫師就分享一個案例，一名65歲男子赴日旅遊期間感染流感，他自行前往藥妝店購買成藥服用後，沒想到隔天出現無法排尿情況，在日本就醫被緊急使用插尿管處置，在日本就多花了4萬元醫藥費。醫師提醒，若含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能會造成攝護腺肥大病史的病人「急性尿滯留」，最嚴重可能膀胱破裂。太報 ・ 18 小時前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
220萬人注意了！ 衛福部開放「終身一次免費篩檢」來了
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 220萬人注意了！為強化B、C型肝炎防治，國健署今年8月1日起全面擴大成人預防保健服務的B、C型肝炎篩檢年齡範圍，只要是民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢。國健署指出，新措施預估有220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。 國健署署長沈靜芬指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，而透過擴大篩檢能提早發現潛...匯流新聞網 ・ 22 小時前
這種蝦子超毒不新鮮！吃多恐傷腎、骨鬆、血管鈣化 4招選好蝦
美味新鮮的蝦子，大家都愛吃！只是你知道看似肥美飽滿的蝦仁，可能暗藏健康風險。營養師表示，市面上有些肥嫩飽滿的蝦仁，實際上是經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用超傷健康。 蝦子泡過磷酸鹽，吃多恐傷腎、健康2.0 ・ 1 天前
57歲男施工後太渴「猛灌200ml腐蝕劑」！心臟驟停26次
使用化學藥劑注意！一名57歲高姓男子日前為了方便，在工地將用剩的200ml大理石拋光劑倒入飲料罐中，未料幾日後凌晨，施工後順手拿起該飲料瓶猛灌，隨即喉嚨出現灼熱劇痛，緊急送達醫院時已經昏迷，更在手術時心臟驟停26次，所幸最終後康復出院，沒有引起併發及後遺症。鏡報 ・ 1 天前
帶狀皰疹恐留下「帶狀皰疹後神經痛」！醫籲：皰疹在「2大」部位要特別小心
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，壓力大、睡眠不足…華人健康網 ・ 3 小時前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 1 天前
60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗
提及心肌梗塞，一般會想到胸悶痛、頭暈、肩頸疼痛、呼吸急促等症狀，但醫師劉中平表示，一名60歲男子長期高血壓，某天因起床嘔吐數次，上午9時就趕緊就醫，檢查發現，男子的心臟已受損，已是急性心梗，因此緊急改送急診治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因
出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。自由時報 ・ 1 天前
耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。中天新聞網 ・ 1 天前
第四期肺腺癌奇蹟逆轉 物流司機靠免疫療法存活6年 腫瘤幾乎看不見
吳先生在6年前、39歲時摸到右頸鎖骨旁有個約5公分的大硬塊，就醫竟是罹患第四期肺腺癌，癌細胞已轉到腦部、骨頭及淋巴，基因檢測沒有突變，接受腦部放療與化療，效果不佳，後來檢查出免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫療法合併化療至今，成功控制腫瘤，幾乎看不到腫瘤，體力也恢復，重回職場擔任物流業司機養家，自由時報 ・ 19 小時前
小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意
今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男肛門塞「陶瓷杯」卡三天無法排便 醫開腹手術驚險取出
一名男子因肛門塞入陶瓷杯，導致腹脹三天無法排便，就醫透過X光檢查發現異物後，原本嘗試使用器械將杯子夾出，但因杯緣光滑無法施力，且杯子被大腸完全包覆，部分腸子已出現缺血壞死。中天新聞網 ・ 1 天前
1蔬菜健康又美味…日研究顯示具「抗癌潛力」
生活中心／翁莉婷報導許多人上班忙碌經常將「泡麵」當作三餐的選項之一，是快速解決飢餓感的方便選擇，不過單吃泡麵可能不太有飽足感也不健康，為了補充更多營養不少人會往裡面加肉、蛋等配料。醫師邱筱宸近日在臉書分享1則貼文，在白飯或泡麵中加入「1蔬菜」可有效減緩血糖波動，吃完後也不會太快感到飢餓。民視健康長照網 ・ 1 小時前
別吃錯！他吃腸胃藥2個月竟引發憂鬱症 醫揭「關鍵成分」：4症狀快回診
50歲黃先生平時個性開朗樂觀，最近因為工作壓力大，引發大腸激躁症，吃了兩個月的腸胃藥，突然發生恐慌、焦慮、憂鬱與負面想法，甚至出現雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等症狀，於是到身心科診所就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前