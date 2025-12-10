貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠

麥賽德加大（UC Merced）8日宣布，該校將收到來自億萬富豪慈善家史考特（MacKenzie Scott）的3800萬美元捐款。這是史考特繼4日捐款5000萬美元給東灣州大（Cal State East Bay）後，一周內第二次捐款給加州公立大學。

舊金山紀事報表示，史考特捐款的大學通常是服務一般民眾的大學，而非豪門子弟、菁英雲集的頂尖學府。史考特8日的捐款，是麥賽德加大建校20年以來收過的最大一筆捐款，也是史考特第二次向該校捐款。

儘管麥賽德加大被視為是加大系統的墊底大學（符合加大入學資格的高中畢業生若未被其他加大錄取，就會自動被麥賽德加大錄取），但其學術實力如今已不容小覷。今年2月，麥賽德加大加入了美國187所「R1」研究型大學行列，這是「卡內基高等教育機構分類」（Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）中的最高級別，表示其科研經費和博士學位授予數量都非常高。

麥賽德加大校長穆紐斯（Juan Sánchez Muñoz）表示，部分史考特的捐款將用於推廣教師研究計畫和「體驗式學習」（experiential learning），其他資金使用計畫將包括資助有經濟困難的學生，以及用於擴建校園基礎設施。此外，為了增加捐款基金，該校也計畫舉行首次大型募款活動。

加大總校長米利肯（James Milliken）發出聲明說：「史考特女士這項里程碑式捐款，將增強加大打開希望之門、改變人生、拓展機會的能力，我們對她的慷慨解囊深表感謝。」

史考特是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻，也是一名小說家。根據估計，史考特的淨資產至少有340億美元，不過她先前承諾將捐出至少一半身家財產。

到目前為止，已獲得史考特捐款的加州大學還有北嶺州大、富樂頓州大、波莫那理工州大以及位於洛杉磯的聖瑪麗山大學（Mount St. Mary's University）和查爾斯德魯醫學與科學大學（Charles R. Drew University of Medicine and Sciences）。

