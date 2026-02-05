貝佐斯向川普低頭流失讀者！《華郵》宣布大裁員 中東、烏克蘭外派團全撤
由億萬富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）於2013年收購的《華盛頓郵報》（The Washington Post），於美東時間4日宣布大規模裁員，並表示這家歷史悠久的報紙需要進行「痛苦的重組行動」。該媒體因曾揭露「水門案」（Watergate scandal）醜聞，最終促成前總統尼克森（Richard Nixon）下台而聲名大噪。
據《南華早報》報導，《華郵》執行總編輯莫瑞（Matt Murray）4日表示，編輯部將進行「大幅度」縮編。此次重組發生之際，美國主要傳統媒體正面臨來自總統川普（Donald Trump）的強烈壓力。川普經常將傳統媒體貶低為「假新聞」（fake news），並針對其總統任內的相關報導提起多項訴訟。
身為全球最富有的人之一，貝佐斯在川普2.0任內與這位共和黨總統關係密切。他旗下的亞馬遜（Amazon）據傳在今年向川普妻子、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）支付4,000萬美元，用於製作1部紀錄片，並另行支付3,500萬美元進行行銷宣傳。
莫瑞指出，報社的調整反映出新聞媒體經濟結構的劇烈變化。他在致員工的備忘錄中表示，這將「有助於確保我們的未來……並為我們未來的發展提供穩定性。」
他提到新聞生態系統的變遷，包括那些「以低成本產生重大影響」的個人內容創作者，以及人工智慧生成內容，同時也提及財務挑戰。這些壓力此前已在《華郵》引發多輪成本削減與自願離職方案。
莫瑞透露：「公司的結構過度根植於另1個時代，那時我們是1份佔主導地位的本地紙本產品。即便我們產出許多優秀報導，我們也往往只從單一視角出發，服務於特定的一部分讀者。」
對此，曾在2021年前擔任《華郵》執行總編輯的巴倫（Marty Baron）則在社群媒體上表示：「這是這家世界最偉大新聞機構歷史上最黑暗的1天。」他補充，貝佐斯過去曾抵禦來自川普的「殘酷壓力」，但報社近來遭受「來自最高層、構想失當的決策」重創，「忠實讀者逃離了《華郵》。事實上，他們是被趕走的。」
報社未透露裁員人數，但據《紐約時報》（The New York Times）報導指出，該媒體800名記者中有約300人遭到裁撤。其中報社大多數海外記者遭解雇，包括整個中東採訪團隊以及駐基輔（Kyiv）的烏克蘭特派員。此外，體育、圖像與地方新聞部門大幅縮編，報社的每日播客「Post Reports」也被暫停。
雖然莫瑞聲稱《華郵》未來將聚焦政治、國家安全、科技、調查報導與商業等領域。然而，1名負責報導目前市值達2.6兆美元的亞馬遜的記者也遭裁撤。
代表多數《華郵》記者的工會發表聲明表示：「這些裁員並非不可避免。新聞編輯部一旦被掏空，其公信力、影響力與未來都將付出代價。」工會也呼籲報社支持者於5日中午在華盛頓總部外集會聲援。
白宮傳播主任張振熙（Stephen Cheung）對此則發表了1則一如既往帶有嘲諷意味的訊息：「提醒一下，印刷假新聞不是1個有利可圖的商業模式。」
報導補充，貝佐斯曾收緊偏自由派的《華郵》社論版立場，並在2024年選舉前數日阻止該媒體為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）背書，此舉被視為打破所謂的編採獨立「防火牆」（firewall），也被解讀為向川普低頭。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）上月報導披露，在拒絕為賀錦麗背書後，有25萬名數位訂戶離開《華郵》，而報社在2024年因廣告與訂閱收入下滑損失約1億美元。據悉，早在2024年5月，《華郵》發行人路易斯（Will Lewis）就曾告訴員工，報社在前1年虧損7,700萬美元，自2020年以來已失去一半讀者。
與此同時，《紐約時報》4日則宣布，他們在2025年新增超過100萬名數位訂戶，使總數接近1,300萬，並再次確認其在美國媒體市場的主導地位。
