貝佐斯向川普低頭 《華郵》宣布推動大規模裁員！ 外媒估：超過1/3人員恐被炒掉

[Newtalk新聞] 近期有消息稱，成立近 150 年的老牌美國媒體《華盛頓郵報》將實施大規模裁員。一位《華郵》高層也在對內發表的備忘錄中指出，此次大規模人事異動的主因，與新聞生態系統的變遷與該媒體面臨財務挑戰有關。另外，政府針對傳統媒體的打壓與批判，也被認為影響該媒體的營運。

香港《南華早報》報導，當地時間 4 日，《華郵》的執行總編輯麥特．莫瑞（Matt Murray）發布公開聲明，宣布該媒體將對編輯部進行「大規模人事縮編」，以應對美國新聞媒體結構在最近數年內發生的劇烈變化。莫瑞也強調，此次重組計畫將成為《華盛頓郵報》未來穩定發展的關鍵性事件。

莫瑞透過一份公司內部的備忘錄指出，造成《華郵》大規模裁員的主要原因，與美國新聞生態系統的變遷有關。莫瑞表示，近年蓬勃發展的個人創作者、人工智慧（AI）生成等低成本創作內容對《華郵》帶來巨大的衝擊。同時，該公司面臨的財務挑戰，也迫使高層做出了縮編的決定。

莫瑞稱，雖《華盛頓郵報》曾是一份佔據主導地位的本地紙媒，並曾產出許多優秀報導，但公司的結構過渡根植於一個過去的時代，「我們不能只從單一視角出發，並服務特定的一部份讀者」。

該報導表示，早在此次大規模裁員決策公布前，《華郵》就已多次推動成本削減與自願離職等多項方案，但仍無法扭轉該公司遭受的衝擊。報導也進一步指出，在《華盛頓郵報》宣布大規模重組之際，美國國內主要的傳統媒體也正面臨來自總統川普的強烈壓力，部分媒體也因涉及川普的報導而遭起訴。

針對此次大規模裁員事件，前《華盛頓郵報》執行總編輯馬丁．巴倫（Marty Baron）透過社群媒體發文，將此次事件形容為「《華盛頓郵報》歷史上最黑暗的一天」。巴倫稱，在亞馬遜創辦人貝佐斯收購《華郵》後，該公司曾多次抵禦來自川普的「殘酷壓力」，「但近期報社卻因來自最高層的失當決策遭受重創，忠實讀者們也紛紛離開，加劇了公司面臨的困境」。

雖《華盛頓郵報》並未公布具體裁員人數，但該報導引用美國《紐約時報》的預測數據，稱《華郵》可能從旗下 800 名記者中裁撤約 300 人，範圍包含中東採訪團隊、駐基輔特派員，以及體育、圖像與地方新聞部門。另外，《華郵》運營的每日播客「Post Reports」也將在此次重組風波中暫停播出。

針對此次大規模裁員事件，代表多數《華郵》記者的工會也發布聲明，強調裁員的決策「並非不可避免」，警告相關決策可能對該媒體的公信力、影響力與未來發展造成傷害。同時，工會也呼籲《華郵》的支持者們共同於 5 日前往其位於華府的總部外集會聲援，協助維護記者們權益。

該報導指出，雖《華盛頓郵報》的立場偏向自由派，但貝佐斯卻在 2024 年總統大選時，收緊該媒體的社論版立場，並阻止其為民主黨總統候選人賀錦麗背書的計畫。該報導表示，外界將貝佐斯干預《華郵》的行為解讀成「向川普低頭」，超過 25 萬名數位訂戶在該起事件發生後解除訂閱服務，預估該媒體 2024 年在廣告與訂閱的收入損失恐達 1 億美元（折合新台幣約 31.69 億元）。

