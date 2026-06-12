貝佐斯成立 AI 新創 Prometheus 佈局 耗 180 億美元打造「通用型 AI 工程師」
【緯來新聞網】亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）日前接受 CNBC 專訪，首度公開旗下 AI 新創 Prometheus 的募資進度與業務方向，宣布 Prometheus 已完成 B 輪融資、募得 120 億美元，公司估值達 410 億美元，加上去年底創立時的首輪 62 億美元，累計募資總額已逾 180 億美元，本輪投資方包括摩根大通、貝萊德、高盛及貝佐斯本人。
圖／美聯社
Prometheus 由貝佐斯與前 Verily 共同創辦人 Vik Bajaj 於 2025 年聯合創立，兩人共同擔任執行長，辦公室設於舊金山、倫敦與蘇黎世，目前約有 150 名員工，人才來源涵蓋 OpenAI、Google DeepMind 與 NVIDIA，公司長期低調運作，貝佐斯表示並非刻意保密，只是專注把事情做好。
Prometheus 定位為「實體經濟的 AI」 （AI for the Physical Economy），目標是打造「通用型 AI 工程師」（Artificial General Engineer），以 AI 自動化複雜實體產品的設計與製造流程，應用場景涵蓋噴射引擎、藥物研發與資料中心等。貝佐斯強調，公司並非在做機器人，而是專注於工程發明領域的 AI 工具，資金大部分將用於擴充運算能力，他坦言目前運算資源相當稀缺，Prometheus 從多個來源取得算力，未來也不排除成為 AWS 的客戶。
在就業議題上，貝佐斯對 AI 取代工作的憂慮直接提出反駁，他預測 AI 帶來的生產力提升，最終會造成「勞動力稀缺」，也就是市場對人力的需求反而超過供給。他舉例，許多雙薪家庭未來可能有一方選擇退出職場，過去需要加班的人也可能不再需要加班，整體生活水準將因此提升，他也回應批評者「那些悲觀的人是錯的。」
對於 AI 監管，貝佐斯表示合理的政府監管有其必要，並以 FAA 與 FDA 為例，說明針對應用端的監管才有意義，他將 AI 比喻為刀子——工具本身可善用也可濫用，但解決之道不是全面禁止，「說不蓋資料中心，就像說不准用刀，這不是聰明的監管方式。」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
車主快看！身障免牌照稅新制大鬆綁 每年最高省1.1萬
為減輕照顧身心障礙家人的租稅負擔，財政部已於今年1月修法放寬使用牌照稅免稅規定。新竹縣政府稅務局近日提醒民眾，二親等以內親屬所有供無駕照身障者使用的車輛，只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅。
後悔沒跟上車！工程師揭台股慘賠經歷：可怕的不是錯過 眾人揭致命關鍵
近期台股漲勢強勁，不少投資人搭上順風車，資產明顯增長。然而，也有部分人因錯失最佳進場時機，產生「沒跟上這波行情」的遺憾。一名網友近日分享自己近兩年的投資歷程，貼文曝光後，引發市場熱議。
MLB》大谷翔平膝傷虛驚一場！MRI檢查正常、有望照常先發登板
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，於台灣時間6月12日對匹茲堡海盜之戰中因膝蓋不適提前退場，一度讓球迷相當擔心。不過在接受MRI（核磁共振）檢查後，道奇總算迎來好消息，檢查結果顯示一切正常，並未發現任何結構性損傷。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
伊朗再拋震撼彈！外長：荷莫茲海峽與阿曼共管 通行「不會免費」
美國與伊朗傳出即將簽署停戰協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢備受關注，伊朗外交部長12日表示，伊朗將與阿曼政府共同發布有關未來管理荷莫茲海峽的重要聲明，而通行「不會免費」。
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現
近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。
北投神級臭豆腐熄燈！阿伯36年油鍋熄火 老饕淚喊：吃不到了
根據臉書粉專《靠北天母幫》上有網友表示，「幽靈臭豆腐今天最後一天，再來就不賣退休了」，據了解，這攤臭豆腐多年來沒有招牌，也沒有固定營業場所，阿伯總是推著攤車穿梭北投行義路一帶販售。過去多半選在每週二、四、六下午出攤，從同德街一路賣到行義路96巷，再前往行義...
貝克漢資產超英王 世界盃熱潮成就富豪球星
[NOWNEWS今日新聞]貝克漢成為英國史上首位以運動員身分晉升億萬富翁的人物，夫妻兩人合計資產甚至超過英國國王查爾斯三世。然而光鮮亮麗的成功背後，他與長子布魯克林之間的不和，似乎又出現了新的火苗。資...
世足瘋運彩／土耳其天才21歲雙星表演秀 澳洲粗暴防首恐吃大虧
運彩賽事編號：1032 土耳其@澳洲比賽時間：14日12：00 作者／鬍子哥世界盃從吃宵夜到吃早餐，這一場是第一場吃午餐...
NBA》籃網蓄勢待發 傳將為Austin Reaves奉上1.78億美元頂薪
洛杉磯湖人隊今年夏天的休賽期註定不會平靜。隨著自由球員市場即將開啟，陣中主力後衛Austin Reaves已成為多隊伍目標。
NBA總冠軍賽》第4戰經典戰役 官網列幾個數字一窺究竟
雖然NBA總冠軍賽第4戰已過了2天，但所產生的震撼力至今仍殘存著餘威，NBA官網就列出幾個第4戰的數
輝達賀SpaceX上市！秀出黃仁勳影片 馬斯克也轉發：期待深化合作
太空探索公司（SpaceX）周五（12日）正式掛牌上市，大漲 19.34%，市值突破2.1兆美元，躋身美國市值第6大上市公司，馬斯克總財富跨越1兆美元。輝達（NVIDIA）立刻PO出執行長黃仁勳（Jensen Huang）觀看SpaceX火箭發射的影片表達祝賀，馬斯克 (Elon Musk) 本人也轉發並表達雙方進一步合作的意願。
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子
新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
美伊雙方曝協議接近完成 美軍仍擊落多架伊朗無人機
據《路透社》的獨家報導，1位美國高級政府官員12日透露，雙方已就文本達成一致，華盛頓預計將在未來幾天內簽署初步協議。擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。之後，雙方將就伊朗核計畫展開談判。1位不願具名的...
突破人類極限！釀酒人火球男飆速168公里刷新大聯盟先發投手極速紀錄
密爾瓦基釀酒人火球男Jacob Misiorowski在今天（13日）先發對戰費城費城人隊的比賽中，首局就火力全開，面對開路先鋒史瓦伯（Kyle Schwarber）就用一顆104.5英哩（約168.1公里）速球將他三振出局，刷新自2008年開始追蹤球速追以來，先發投手投出的最快球速。