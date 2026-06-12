貝佐斯成立 AI 新創 Prometheus 佈局 耗 180 億美元打造「通用型 AI 工程師」

【緯來新聞網】亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）日前接受 CNBC 專訪，首度公開旗下 AI 新創 Prometheus 的募資進度與業務方向，宣布 Prometheus 已完成 B 輪融資、募得 120 億美元，公司估值達 410 億美元，加上去年底創立時的首輪 62 億美元，累計募資總額已逾 180 億美元，本輪投資方包括摩根大通、貝萊德、高盛及貝佐斯本人。

圖／美聯社

Prometheus 由貝佐斯與前 Verily 共同創辦人 Vik Bajaj 於 2025 年聯合創立，兩人共同擔任執行長，辦公室設於舊金山、倫敦與蘇黎世，目前約有 150 名員工，人才來源涵蓋 OpenAI、Google DeepMind 與 NVIDIA，公司長期低調運作，貝佐斯表示並非刻意保密，只是專注把事情做好。



Prometheus 定位為「實體經濟的 AI」 （AI for the Physical Economy），目標是打造「通用型 AI 工程師」（Artificial General Engineer），以 AI 自動化複雜實體產品的設計與製造流程，應用場景涵蓋噴射引擎、藥物研發與資料中心等。貝佐斯強調，公司並非在做機器人，而是專注於工程發明領域的 AI 工具，資金大部分將用於擴充運算能力，他坦言目前運算資源相當稀缺，Prometheus 從多個來源取得算力，未來也不排除成為 AWS 的客戶。



在就業議題上，貝佐斯對 AI 取代工作的憂慮直接提出反駁，他預測 AI 帶來的生產力提升，最終會造成「勞動力稀缺」，也就是市場對人力的需求反而超過供給。他舉例，許多雙薪家庭未來可能有一方選擇退出職場，過去需要加班的人也可能不再需要加班，整體生活水準將因此提升，他也回應批評者「那些悲觀的人是錯的。」



對於 AI 監管，貝佐斯表示合理的政府監管有其必要，並以 FAA 與 FDA 為例，說明針對應用端的監管才有意義，他將 AI 比喻為刀子——工具本身可善用也可濫用，但解決之道不是全面禁止，「說不蓋資料中心，就像說不准用刀，這不是聰明的監管方式。」

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