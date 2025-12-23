貝佐斯蓄鬍變了樣！ 曝妻子「單腳劈腿辣照」祝56歲生日快樂
亞馬遜貝佐斯（Jeff Bezos）昨與妻子桑切斯（Lauren Sánchez Bezos）現身美國滑雪勝地亞斯本，因蓄鬍造型意外成焦點。上週桑切斯度過56歲生日，貝佐斯在社群網站分享妻子辣照，寫下甜蜜祝福。
銀色鬍渣成焦點 滑雪度假罕見造型曝光？
根據《Just Jared》，貝佐斯夫婦22日現身亞斯本的精品店Kemo Sabe，兩人都戴著同款牛仔帽，桑切斯則穿一身Dior大衣、拎愛馬仕包包。而向來以光頭俐落形象示人的貝佐斯，這回罕見留起銀色鬍渣，格外引人注目。
根據《InStlye》報導，在這趟滑雪之旅之前，桑切斯19日迎來56歲生日，貝佐斯在IG限動貼出桑切斯「站姿單腳劈腿」的辣照，寫下：「生日快樂貝佐斯太太。」
桑切斯曬世紀婚禮花絮 同框3子女回顧一年
桑切斯則在IG發文「又繞了太陽一圈」，並回顧過去一年的時光，包括與貝佐斯在義大利舉行「世紀婚禮」的花絮，也公開多張3名子女──尼科（Nikko）、伊凡（Evan）和艾拉（Ella）的照片，曬出為人母的溫馨一面。
桑切斯過去與NFL球星東尼岡薩雷斯（Tony Gonzalez）育有24歲的大兒子尼科，又與前夫派屈克懷塞爾（Patrick Whitesell）育有19歲的兒子伊凡和17歲的女兒艾拉。
桑切斯在生日貼文中寫道：「如果有人在我小時候告訴我，56歲的人生會是現在這個樣子？我不確定自己會不會相信…而且，其實並不是那些盛大的時刻最重要。」她直言，婚禮雖然美好，但真正留在心裡的，是孩子們對她說過的話。
她也提到，今年搭乘丈夫創辦的「藍色起源」（Blue Origin）太空船、參與全女性的太空飛行任務，帶給她意想不到的清晰感。而送孩子上大學、看著另一個孩子獲得錄取、還有一個逐漸建立自己的人生，則讓她感到無比踏實。
貼文最後，桑切斯總結過去一年：「今年大多發生在安靜的時刻裡，家庭、工作與成長。迎接新的一年，我選擇讓生活保持簡單，對一切保持開放。因為，一旦你選擇相信，世界到處都是訊號。」
