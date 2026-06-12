貝佐斯：AI將開創多個黃金時代 而非導致大規模失業
（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯表示，他認為人工智慧（AI）將協助開創「多個黃金時代」，而非導致大規模失業。
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貝佐斯（Jeff Bezos）告訴「金融時報」（Financial Times），他的全新AI實驗室「普羅米修斯」（Prometheus）將使用這項科技，推動製造及工程產業轉型。
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據報導，「普羅米修斯」是貝佐斯自2021年卸任亞馬遜執行長以來首個親自領導的公司，他闡述了該公司願景，並駁斥對於AI恐大幅衝擊就業市場的警告。
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貝佐斯指出：「那些直接跳到結論認為所有工作都會消失的人…我認為他們是錯的。」
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貝佐斯押注AI將為他的龐大事業版圖帶來助力，其範圍橫跨太空探索、機器人、物流配送、雲端運算與長壽研究。他表示：「我今天從事的所有領域都與AI有關。」
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他指出：「我們正身處多個黃金時代，AI當然是其中之一...而我認為太空與生技等領域也在其中。我覺得未來十年將會出現大量令人難以置信的奇蹟。」（編譯：陳正健）1150612
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