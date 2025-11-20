貝克傢俱以生命靈數解鎖軟裝美學 Timeless Dining Chairs餐椅活動登場

【文字整輯｜王程瀚．圖片提供｜Baker-McGuire 貝克傢俱】

圖片提供｜Baker-McGuire 貝克傢俱

家是容身的地方，也是心靈安放的所在。Baker-McGuire貝克傢俱以「生命靈數的居家裝美學」為題，從生日與軟裝美學的對話中，找到屬於每個人自己的居家風格密碼，品牌同步推出Timeless Dining Chairs精選餐椅活動，將百年工藝化為每日風格生活，讓每次相聚，都是品味與靈感的交會時刻。

行動與探索 生命靈數1–5

熱愛主導、創造與探索的靈數1號人到靈數5號人，空間是展現能量的舞台。靈數1的領導者，以Athens Lounge Chair的俐落造型勾勒格局。靈數2的傾聽者，在Nami Sofa的柔和曲線裡感受交流的流動。靈數3的創作者，以Collar Lounge Chair的大膽輪廓點亮靈感。靈數4的規劃者，在Calistoga Dining Table的穩定結構中建立秩序。靈數5的冒險者，透過Encircle Lounge Chair的靈活組合，讓生活保持自由與變化。

廣告 廣告

生命靈數1：Athens Lounge Chair。

生命靈數2：Nami Sofa。

生命靈數3：Collar Lounge Chair。

生命靈數4：Calistoga Dining Table。

生命靈數5：Encircle Lounge Chair。

關懷與人文 生命靈數6–9

重視情感與深度，靈數6號人到靈數9號人，家是心靈的容器與藝術的延伸。靈數6的守護者，在Petal Dining Table的圓心之間凝聚陪伴。靈數7的思索者，以Forum Dining Table的層次語彙沉澱靜思。靈數8的成就者，透過Queen Anne Arm Chair的經典高背展現格局。靈數9的人文者，在Lao Cocktail Table的雕塑線條中體現藝術精神。

生命靈數6：Petal Dining Table。

生命靈數7：Forum Dining Table。

生命靈數8：Queen Anne Arm Chair。

生命靈數9：Lao Cocktail Table。

百年工藝的餐敘時光：The Value Selection精選系列餐椅

收藏一張餐椅，也是在收藏時間與工藝的積累，在日常光影裡，Baker-McGuire貝克傢俱將設計回歸生活的本質，讓家具成為情感與美學的延伸。「Timeless Dining Chairs經典之美，品味綻放」推出The Value Selection精選系列餐椅，集合了設計師愛用的雋永造型與標準配色，輕鬆擁有百年精品設計的典藏價值。

Timeless Dining Chairs。

Maeve Chair。

Maeve Chair以大膽的造型與蜿蜒的扶手，勾勒出獨特而鮮明的存在感。精緻包覆的椅身，搭配懸浮式座面與抬升的設計語彙，為餐椅注入輕盈而摩登的風格詮釋。

Ezra Arm Chair。

Ezra Arm Chair，以俐落線條回應傳統扶手椅的優雅語彙。全包覆椅身搭配不鏽鋼框架，經過古銅拉絲工藝細膩處理，能與當代或經典家具完美融合，為空間增添精緻氣度。Pollara Dining Chair，以西西里古老島嶼為名，靈感取自熔岩冷卻後的堅實形態。流暢而經典的線條，搭配青銅電鍍鑄鋁結構與細緻軟墊，展現穩定與優雅並存的餐椅美學。

Pollara Dining Chair。

Sophia Chair，以柔和流暢的線條勾勒，環抱式椅背展現優雅圓潤的姿態。微微傾斜的扶手設計，自然邀請人們落座，無論是暢談交流或靜心休憩，都能享受悠然舒適的時刻。

Sophia Chair。

家的格調 映照生活的深度

在居家空間裡，家具不只是日常使用的物件，它更是能定義氛圍的語言。Baker-McGuire貝克傢俱以百年工藝與國際設計語彙，將材質、線條與比例轉化為風格的密碼。若說生命靈數揭示了性格的傾向，那麼軟裝美學則讓這些特質在空間中找到具象的表達。當數字與家具交會，每一件單品都能成為風格的映照，讓生活更貼近心靈。立即探索你的生活風格樣貌，預約Baker-McGuire貝克傢俱軟裝諮詢，開啟屬於你的居家風格旅程。

圖片提供｜Baker-McGuire 貝克傢俱

如何計算生命靈數

生命靈數是依據生日（年/月/日）相加簡化為1–9的單一數字，代表每個人的性格特質與內在能量。例如生日1990/05/14 → 1+9+9+0+0+5+1+4=29 → 2+9=11 → 1+1=2，生命靈數就是2。

以生命靈數解鎖你的居家美學密碼

Timeless Dining Chairs 經典之美，品味綻放

Baker-McGuire 貝克傢俱 旗艦設計中心｜亞太總部

地址：台中市西屯區臺灣大道三段389號

電話：04-2258-0885

網址：https://bakermcguire.com.tw

上設計王看更多資訊