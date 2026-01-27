貝克漢夫婦遭大兒切割首露面！親曬全家合照曝現況

貝克漢（左圖右）遭布魯克林（右圖左）切割後，全家首公開露面。（圖: shutterstock／達志）

前英國足球巨星貝克漢（David Beckham）一周前遭大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）發聲明開撕，指控私生活長年遭父母控制，感情也受阻撓，甚至直言「不打算與我的家人和解」。不過，貝克漢夫婦至今未正面回應，反而曬出家庭合照曝光現況。

貝克漢一家在法國時間26日現身法國文化部，這是大兒子與父母切割後，全家首次公開露面，布魯克林夫婦自然缺席這重要場合。其實此趟全家齊聚法國，是因為貝嫂維多莉亞（Victoria Beckham）獲頒「藝術與文學騎士勳章」（Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres），並坦言「能夠獲得這樣的認可和接納，對我來說是莫大的榮幸—這體現了我數十年來對時尚的投入和奉獻」，更感謝家人、事業夥伴的支持。

廣告 廣告

隨後貝克漢也在社群曬出全家合照，一家7口身著正式服裝，男帥女美散發全家人獨有的氣場，且面對鏡頭露出輕鬆的表情，似乎未受近期爭議影響心情，同時發文表示，「我們都很以妳為榮，維多莉亞。沒有人比妳更值得擁有，我們愛妳」，照片才曝光2小時就吸引41萬人搶看。

而相同時間，布魯克林在社群分享一段短影音，是他與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）的生活Vlog，紀錄兩人和愛犬的愜意日常，臉上掛著幸福燦爛的笑容，不時親吻彼此大方放閃，還甜蜜告白「我愛妳妮寇拉」。至於先前的爭議，推測父母、兒子雙方目前不願再為關係破裂一事多做說明。

布魯克林上傳影片分享與妮寇拉的生活。（圖／IG@brooklynpeltzbeckham）

更多中時新聞網報導

若綺運動助順產 楊昇達用愛迎接女兒誕生

黃西田領軍歌廳秀 憶李亞萍卡鞋趣事

NBA》胡爾特準絕殺 送羅斯最棒退役禮