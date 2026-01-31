貝克漢夫婦黑料＋1？遭長子前女友爆「洩行蹤給狗仔」讓兒痛苦焦慮

布魯克林前女友艾芙頓麥凱思（右）暗示貝克漢夫妻會把布魯克林的私人行蹤洩漏給狗仔。（圖／達志影像、IG@aftonmckeith)

貝克漢家族（The Beckhams）近期失和，26歲大兒子布魯克林(Brooklyn Beckham)公開與父母反目的導火線，拒絕和解，貝克漢則暗示布魯克林做錯事。近期，布魯克林前女友艾芙頓麥凱思(Afton McKeith)受訪時，暗示貝克漢、維多利亞會偷偷洩漏長子的行蹤，讓狗仔能拍到私生活，但這種行為造成布魯克林焦慮、痛苦。

艾芙頓近日接受《ITV Tonight》節目專訪時直言，在她眼中，貝克漢、維多利亞並沒有保護布魯克林的隱私，反而讓他揹負公眾壓力。她回憶，貝克漢夫妻為打造「貝克漢品牌（Brand Beckham）」，不惜讓布魯克林從小到大都站在鎂光燈下，因長期被外界高度關注，曾多次表現出明顯的焦慮與痛苦。

她透露，布魯克林幾乎每天都會遭狗仔跟拍，背後的原因是有熟悉他日常作息的人在偷偷爆料行蹤，好讓狗仔拍到他的畫面。艾芙頓斬釘截鐵地說：「那不可能是巧合，一定是有人非常清楚他每天的行程安排。」雖然她未點名爆料者的身分，但表示不是學校同學，這句話被解讀為暗示爆料者就是貝克漢夫妻。

對於布魯克林在IG公開批評父母，艾芙頓非但不意外，還認為是正確的決定。她指出，布魯克林與妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)這幾年在媒體上被塑造的形象不實，壓力會不斷累積，最終讓他們無法承受。她認為，真正為孩子著想的父母，應該是給予保護，而非過度將孩子暴露在鎂光燈下。

布魯克林在聲明中痛訴長期被父母操控，導致患有焦慮症，直到遠離貝克漢家族、與妮寇拉生活，才終於感受到平靜。他爆料父母把宣傳貝克漢品牌凌駕於家庭情感之上，一直對媒體散播他和妮寇拉的謊言，甚至不斷地摧毀兩人的感情。婚宴倒數前，維多利亞突不幫妮寇拉設計禮服，讓妮寇拉緊急找其他牌子救火；沒想到婚宴當天又出狀況，布魯克林指控維多利亞搶走新人共舞的橋段，還做出不適當的動作，「我這輩子從未感到如此不舒服和噁心。」其中，有賓客爆料，維多利亞在婚宴舞池中「貼近磨蹭」布魯克林的脖子，妮寇拉當場氣哭離開現場。

被長子爆黑料的維多利亞，傳出既憤怒又受傷，但和貝克漢依舊愛著布魯克林，試圖修護親子關係，但認為只要布魯克林跟妮寇拉在一起，這段關係就無法回頭。

