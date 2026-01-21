貝克漢妻是惡婆婆？網挖舊片「兒夾中間」媳婦超怕

娛樂中心／李汶臻報導

英格蘭退役「足球金童」貝克漢（David Beckham），堪稱世界足壇傳奇之一；其長子布魯克林2022年與富二代妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，長期定居美國並與女方家人同住；期間多次傳出貝克漢家族與女方家庭相處不睦。1月19日，長子布魯克林在IG限動發文，公開怒揭親生爸媽貝克漢與維多利亞的6大罪狀。毀滅式爆料震撼全網，如今更有人挖出維多利亞過去在公開場合，臭臉瞪媳婦、露出「惡婆婆」嘴臉的畫面流出，引發外界議論。

舊片被翻出 婆媳「超尬」互動掀議

Netflix為世界足壇傳奇貝克漢推出的4集紀錄片《Beckham》於2023年上架，紀錄片當時取得不錯成績，曾一度登上Netflix排行冠軍。而大兒子布魯克林19日一連6發、親揭「家醜」後，就有網友翻出貝克漢一家人在《貝克漢》紀錄片首映會上的一段舊片；畫面中貝克漢一家全員出動為影集站台宣傳，包括貝克漢摟著小女兒哈潑站C位，妻子維多利亞則站在旁邊。但其中一個片段顯示在大合照環節，大兒子布魯克林先是對著鏡頭尷尬微笑、還有些不知所措地整理西裝，接著一手摟著妻子妮可拉佩茲，慢慢朝親媽維多利亞挪動。

廣告 廣告

網友們注意到妮可拉佩茲全程神情緊繃，不時膽怯地朝公婆看去。期間，夾著這對婆媳中間的布魯克林，則是接連轉頭關心老婆的狀況。好不容易站定位置拍照，前方閃光燈一閃布魯克林、妮可拉佩茲、維多利亞嘴角的笑容隨即消失不見。維多利亞甚至直接側身背對兒子，全程與兒子媳婦0互動。

2024年「短暫破冰」 同框畫面流出

但網友也同步附上2024年，妮可拉在自己電影首映會上，主動摟著婆婆維多利亞的畫面，兩人當時看上去關係還算不錯；但如今布魯克林在IG「開撕爸媽」，不僅讓貝克漢家族的恩怨浮上檯面，似乎也讓婆媳關係再度跌入冰點。









布魯克林掀「貝克漢家族」6罪狀 恩怨懶人包流出

原文出處：貝克漢兒「列6罪狀」開撕家族！維多利亞爆「露出惡婆婆嘴臉」網翻舊片

更多民視新聞報導

中配「恩綺」遭中共警帶走！國台辦「被追問」卡頓了

蕾菈「深夜進新歡家」真相曝！浴室「幫洗」畫面流出

女神「爆偷吃人夫」被告！她曝「歌王婚變」線索說了

