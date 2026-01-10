貝克漢娶媳後鬧家族紛爭！長子發函切割：只能透過律師聯絡
英國足球巨星貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham），4年前迎娶「億萬富二代」妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），便和親生父母發生衝突，持續失和至今。據外媒最新報導，布魯克林向爸媽發出法律函，要求貝克漢夫妻只能透過律師與他聯繫。
根據外媒綜合報導，知情人士爆料，貝克漢夫婦非常愛孩子，多次請求布魯克林、妮寇拉坐下來談，共同解決問題；但布魯克林不理會，曾向父母寄送法律通知，警告他們只能透過律師與他聯繫，並要求父母不要在社群媒體上「標註」他。然而，維多利亞在社群按他讚，被視為違反「停止聯繫」信函，布魯克林一氣之下，封鎖父母、弟妹的社群帳號。
不過，外界當時不清楚這場家庭糾紛的全貌，以為布魯克林夫妻單純未在社群互追貝克漢、維多利亞、羅密歐（Romeo James Beckham）與克魯茲（Cruz Beckham）。對此，貝克漢20歲小兒子克魯茲曾在限動無奈地發文：「我爸媽絕不可能取消追蹤自己的兒子……把事實搞清楚。他們是被封鎖的……我也是。」
外界好奇，貝克漢家族為何失和？導火線傳出是妮寇拉2022年結婚時，維多利亞答應替她設計婚紗，但沒有履行，妮寇拉匆忙改換其他品牌的婚紗；再加上婚禮當天，貝克漢家族好友馬克安東尼（Marc Anthony）公開讚賞維多利亞「全場最美」，讓妮寇拉備感羞辱，甚至氣到哭，造成婆媳之間的尷尬與誤會。而在這起衝突中，布魯克林始終力挺妻子，逐漸和親生父母疏遠，導致誤會越來越深、裂縫擴大，連家庭活動和重要節日都避不見面，現在更升級到法律層級的決裂，關係不斷地惡化。
