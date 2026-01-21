貝克漢家族不合早露餡！3年前同框超僵「擺臭臉合照」無視長子畫面曝

記者林汝珊／台北報導

全家為作品站台，不過大家表情明顯不悅。（圖／達志）

英國足球傳奇貝克漢家族多年來塑造的「模範家庭」形象，不料26歲長子布魯克林20日拋出千字長文，公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲等。其實早在3年前，貝克漢一家同台出席公開活動時，緊張氣氛就已悄悄浮上檯面，如今相關畫面再度被翻出。

看得出布魯克林努力做互動。（圖／達志）

2023年，貝克漢推出Netflix紀錄片《BECKHAM》時，全家齊聚為作品宣傳，當時布魯克林臉上帶著笑容站在母親維多利亞身旁，試圖做互動，不過卻遭到冷處理。畫面中，維多利亞不僅全程未與布魯克林及媳婦妮寇拉佩茲交談，還刻意避開眼神和肢體接觸，現場氣氛相當尷尬。

接近尾聲時，維多利亞更被拍到以手肘推開後直接轉身離開，被冷落的布魯克林神情明顯失落，妮寇拉則一臉不耐。不少網友認為，從肢體語言就能感受到維多利亞的強勢：「如果媽媽都做到這個程度，布魯克林和妮寇拉還願意一起出席家族公開場合，已經很體面了」、「媽媽太強勢、老婆又是含著金湯匙長大，他根本只能被迫選邊站」。

