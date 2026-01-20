貝克漢家族反目紛爭延燒！長子首發「6頁聲明」揭決裂父母內幕

貝克漢夫妻（右圖）遭切割，長子（左圖左）首發6頁聲明。（圖: shutterstock／達志）

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，但大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）近年傳出與父母發生衝突，甚至發律師函與父母切割。不過，家族紛爭的導火線始終沒有明確說明，對此，布魯克林近日罕見發聲了。

布魯克林在台灣時間20日凌晨透過限時動態發文，表示自己沉默多年，盡力將事情保持在隱私範圍，但他怒指父母及其團隊不斷向媒體爆料，甚至為維護名聲不惜說謊，他才決定出面為自己說話，並直言：「我不打算與我的家人和解，我沒有被任何人控制，這是我人生中第一次為自己挺身而出。」

他透露，父母從婚前就一直阻擋他的感情，包含妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）原本興奮能穿上媽媽設計的婚紗，媽媽卻在最後一刻取消，迫使緊急尋找其他禮服救火。就連婚禮之前，父母也試圖要他簽署放棄姓名的協議，甚至媽媽在婚禮晚會中破壞夫妻倆安排的舞蹈，讓他在500名賓客面前感到極度羞辱，成為夫妻倆日後決定重新宣誓的導火線。

布魯克林（左）指控父母阻擋感情生活。（圖: shutterstock／達志）

另外，他也點名爸爸，坦露自己曾為爸爸的生日特地返回英國，但多次要求私下會面都遭到拒絕，即使爸爸答應見面，卻被要求妮寇拉不得參加，「這簡直是被重重地打臉」。同時布魯克林指控父母多年來宣傳家族的故事，總是費盡苦思表現完美形象，「但洛杉磯大火期間，有次妻子請求母親支持拯救流離失所的犬隻，我母親卻拒絕了」。

最後，布魯克林澄清並未被妮寇拉控制，反而直指大部分時間一直被父母控制，「我在極度焦慮的情緒下長大，但從離開家人後，第一次感到那種焦慮消失了，我每天早上醒來都對自己選擇的生活充滿感激，並找到了平靜與解脫」，坦言自己和妮寇拉不想活在被外界形塑的生活中，只想要保持平靜、隱私，以及屬於他們和他們未來家庭的幸福。至於上述大兒子的說法，貝克漢方面目前尚未做出回應。

