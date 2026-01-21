貝克漢家族合照早就獨缺布魯克林 維多利亞被挖臭臉相待畫面！媳婦嚇到快哭出來

妮寇拉（右起）加入布魯克林與維多利亞、貝克漢合照時，表情尷尬。翻攝微博

貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）爆出自己與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）被家族排擠，震驚全球，網友也挖出過往一家人合體的影片，直言妮寇拉當時表情「快哭了」。

布魯克林過往就傳出與貝克漢家族不合，不過去年維多利亞在Netflix上的紀錄片《維多莉亞貝克漢：八面玲瓏玩美人生》 （Victoria Beckham: The Unfiltered Story）記者會上，一家人還是努力維持和諧，布魯克林也帶著妮寇拉出席，其中他拉著太太與媽媽合照時，維多利亞肢體與臉色都看起來不悅，正眼都沒看他們一眼，布魯克林陪笑，妮寇拉則被指一臉快哭出來。

維多利亞（右起）被指看起來很排斥與布魯克林及妮寇拉合照。翻攝微博

而維多利亞在IG上分享的照片中，也不見布魯克林與妮寇拉的身影，當時就有網友問：「布魯克林去哪了？」其他網友回覆虧他已脫離貝克漢家族魔爪，但也有人認為是妮寇拉加入家庭後所造成。

貝克漢家族合照獨缺布魯克林。翻攝IG @victoriabeckham

維多利亞突然反悔為媳婦設計婚紗

布魯克林指控文中則提到，維多利亞曾表示要幫妮寇拉設計婚紗，結果在最後一刻反悔，迫使妮寇拉只好緊急另外訂製婚紗。此外，布魯克林婚前也被家族要求簽署關於「姓名使用權」的協議，他拒絕後，與家人關係降至冰點。婚禮上，維多利亞更搶先媳婦一步，與布魯克林開舞，讓布魯克林覺得很尷尬。後來貝克漢50大壽，也將妮寇拉拒於門外。

布魯克林（左）心疼妻子妮寇拉緊急訂製婚紗。翻攝IG @brooklynpeltzbeckham

布魯克林否認被妮寇拉控制，反而是父母一直在控制自己的人生，指控貝克漢家族一切都是利益導向，讓他從小就因此感到焦慮。正式發聲明與家族切割後，也說不會和父母和解，雙方未來要透過律師聯繫，且覺得爆出這一切後，自己內心感到非常平靜。



