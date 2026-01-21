貝克漢家族完美形象崩塌！長子爆料父母虛偽說謊正式決裂

多年來被視為全球幸福家庭典範的貝克漢家族，近日因長子布魯克林的公開聲明而陷入前所未有的危機。26歲的布魯克林於本週一晚間在Instagram發布長達6頁的黑底白字聲明，首度揭露這個看似完美的家庭背後的真相。

布魯克林在聲明中直言，自己多年來刻意遠離鎂光燈維持低調生活，但父母及其團隊持續透過媒體放話塑造單一敘事，最終讓他別無選擇只能親自澄清。他指出大眾所看到的幸福家庭形象與他實際經歷的成長環境存在巨大落差，形容自己從小就生活在一個將公共形象與宣傳置於一切之上的家庭體系中。

據布魯克林透露，家庭關係真正全面失控始於2022年他與妮可拉佩茲的婚禮。母親維多利亞突然取消新娘親自設計婚紗的計畫，迫使妮可拉在極短時間內另尋禮服。婚禮當晚原屬於新人的第一支舞，母親卻在未經溝通下要求與兒子共舞，讓新娘被晾在一旁。此外新人安排祖母坐主桌而將父母安排在旁邊位置，卻被母親解讀為被排擠並斥責兒子邪惡。

布魯克林的聲明也揭露家庭內部涉及商業與控制的層面。他指出婚前數週父母曾施壓要求他簽署涉及個人名字商標權的文件，此份文件將對他妻子及未來孩子的權益造成長遠影響。他選擇拒絕後感受到父母態度急轉直變，從那一刻起自己不再被視為單純的兒子而更像是一個未配合的資產與商品。

關於缺席父親50歲壽宴，布魯克林澄清曾多次主動聯繫希望私下見面修補關係。貝克漢雖答應會面但要求媳婦妮可拉不能出席，這一條件等同於逼迫他在原生家庭與自己建立的家庭之間做出選擇。

面對長子的公開指控，貝克漢昨日首度現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》。他雖未直接回應家庭風暴，但談到自己的教育理念時表示孩子會犯錯但孩子本來就允許犯錯，他們就是這樣學習的。有時候也得讓他們犯錯才能真正成長。外界多半認為這是對布魯克林的隔空回應。

在此之前貝克漢出席世界經濟論壇時面對媒體追問你有什麼話想對布魯克林說嗎，他選擇不回應顯然拒絕在公開場合將家庭矛盾擴大化。布魯克林則強調自己追求的並不多只是想要有平靜隱私的人生以及為自己建立的家庭保留一些私人空間，而這樣簡單的要求卻與完美的貝克漢家族運作邏輯背道而馳。

