貝克漢家族徹底決裂 布魯克林發律師函⋯父母想聯絡「只能透過律師」

英國足球男星貝克漢（David Beckham）家庭風波越演越烈。先前傳出26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在IG封鎖父母與手足，其實一家人的關係在去年夏天就徹底破裂，布魯克林甚至一度要求父母：若要聯繫他，只能透過他的律師團隊。

布魯克林早在去年夏天就已透過律師正式寄出「停止聯絡通知函」，要求日後父母若要聯繫必須全數經由律師進行，並不得在社群平台標註他。如今，布魯克林更在IG封鎖父母與手足，家庭關係形同徹底決裂。

廣告 廣告

其實雙方的法律團隊「Schillings」與「Harbottle & Lewis」之間確實交換了法律信函。布魯克林在信中明確表示，他不希望父母主動聯繫他，也不希望父母在社群媒體上發表關於他的公開言論。雖然這不具備法律訴訟效力，但這封信傳達了一個強烈的信號：布魯克林想要與父母保持距離。這也解釋了為何他在聖誕節前夕，將父親大衛貝克漢 、母親維多利亞 (Victoria Beckham)，以及兩個弟弟羅密歐 (Romeo Beckham) 與克魯茲 (Cruz Beckham) 、妹妹哈珀（Harper Beckham）通通從社群媒體上封鎖。

布魯克林採取如此激進的舉動，主因是他認為父母背後的公關團隊針對他的妻子妮可拉佩茲貝克漢 (Nicola Peltz Beckham) 進行了一系列惡毒的媒體放話，包含暗示他被妻子控制並像個人質一樣。

所以貝克漢夫婦在布魯克林的料理影片下留言或按讚，這對他們來說是試圖修補關係，但對布魯克林夫妻而言，卻覺得這干擾了他們平靜的生活，讓他們每天起床都在擔心父母又發了什麼。

這場恩怨最早可追溯到2022年的婚禮，當初維多利亞承諾為妮可拉設計婚紗卻未能如期交付。且貝克漢的好友馬克安東尼 (Marc Anthony) 在婚禮上致詞時，大讚維多利亞 (Victoria Beckham) 是全場最美的女性，這讓身為新娘的妮可拉感到被冒犯。

這導致去年夏天布魯克林缺席了貝克漢的50歲生日派對；而在11月貝克漢獲封爵士勳銜時，布魯克林也未公開表示祝賀。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導