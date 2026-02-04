貝克漢家族撕破臉！布魯克林拒和解 億萬岳父打破沉默「這句話」挺到底

布魯克林（左）與自己爸媽鬧翻，和岳父母及妻子妮寇拉一起過節。翻攝IG @nicolaannepeltzbeckham

貝克漢家族的豪門恩怨持續延燒，長子布魯克林日前拋出核彈級指控，痛批父母大衛與維多莉亞為了公關形象「無止盡破壞」他的婚姻，並強硬表態不願和解。面對這場全球關注的家族內鬥，布魯克林的億萬富豪岳父尼爾森佩爾茲於3日打破沉默，他在出席《華爾街日報》活動時，被問及如何處理公眾視野下的家族紛爭，他先是打趣裝傻：「我家最近有上新聞嗎？我完全沒注意到。」十足老謀深算。

尼爾森佩爾茲坦言，自己給家人的建議向來是「離媒體越遠越好」，但他也無奈自嘲這份建議顯然作用不大。

談到女兒妮寇拉與貝克漢家的僵局，他直言今天不適合細談，但仍力挺女婿與愛女，感性表示：「我的女兒很棒，我的女婿布魯克林也很棒，我期待他們能擁有一段長久又幸福的婚姻。」這番言論被外界解讀為是在背後為布魯克林撐腰，無聲反擊貝克漢夫婦。

布魯克林拒絕和解 怒控父母「公關至上」毀婚姻

這場家族風暴的引爆點，源自布魯克林先前的公開控訴。他指稱大衛與維多莉亞為了維持完美的家族形象，不惜嘗試干預他與妻子妮寇拉的關係，讓他感到別無選擇，必須親自站出來發聲。

布魯克林語氣堅決地表示：「我不想與我的家人和解。我沒有被控制，這是我這輩子第一次為自己挺身而出。」這段話徹底撕開了貝克漢家族長久以來維持的團結假象。

布魯克林公開與爸媽鬧翻，如今獲岳父力挺。翻攝IG＠nicolaannepeltzbeckham

億萬岳父當最強靠山 貝克漢家族形象陷入危機

布魯克林從過去被視為「媽寶」轉變為反抗父母的叛逆長子，背後是否有強大岳家支持，一直是網友議論的焦點。相較於貝克漢夫婦始終試圖維持的公關宣傳，岳父尼爾森佩爾茲公開力挺女婿「很棒」，這場橫跨英美兩地的豪門內戰，短時間內恐怕難以落幕。



