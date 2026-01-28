貝克漢家族核爆背後真相！長子翻臉護妻 命理師揭貝嫂恐懼被取代

記者林宜君／台北報導

昔日被封為「最完美星級家庭」的貝克漢家族，近來卻頻頻傳出裂痕。隨著長子布魯克林・貝克漢公開與父母撕破臉，外界震驚之餘，也開始追問這場豪門失和的真正引爆點。對此，命理師沈嶸以通靈角度解析，直指關鍵人物其實不是父子，而是婆媳之間的暗潮洶湧。

英國足球傳奇貝克漢與妻子維多利亞一向以家庭形象示人，卻因長子布魯克林・貝克漢（Brooklyn Beckham）近期爆料，讓家族私下矛盾浮上檯面。布魯克林指控父母長期干涉他的生活與婚姻，甚至讓妻子妮寇拉・佩茲（Nicola Peltz）承受壓力，尤其母親維多利亞的態度，成為雙方關係決裂的導火線。命理師沈嶸指出，從緣分結構來看，布魯克林與母親目前呈現明顯「刑剋」狀態，且是兒子對母親的反制。她分析，布魯克林長年對母親的高度掌控早有不滿，只是選擇隱忍，直到涉及妻子妮寇拉，才正式踩到底線，決定公開對抗家族權威。

沈嶸也提到，布魯克林與妮寇拉屬於「正緣」關係，女方具備明顯「幫夫運」，無論在經濟條件或精神支持上，都讓布魯克林感到被理解與尊重，這也是他選擇力挺妻子、不惜與家族翻臉的重要原因。（圖／翻攝自妮可拉佩茲IG）

沈嶸也提到，布魯克林與妮寇拉屬於「正緣」關係，女方具備明顯「幫夫運」，無論在經濟條件或精神支持上，都讓布魯克林感到被理解與尊重，這也是他選擇力挺妻子、不惜與家族翻臉的重要原因。至於婆媳衝突的根源，沈嶸直言，維多利亞並非不愛兒子，相反地，母子原本就是正緣，只是長年以來，維多利亞為了維持家族形象與主導地位，習慣強勢介入布魯克林的人生安排。當她發現兒子因妮寇拉而逐漸脫離掌控，內心的不安與恐懼也隨之放大。

妮寇拉出身美國富豪世家，本身財力雄厚、外型亮眼，自帶明星氣場，無須刻意經營就能站上鎂光燈，與維多利亞多年來苦心維持的「完美貝嫂形象」形成強烈對比。（圖／翻攝自IG @brooklynpeltzbeckham）

再加上妮寇拉出身美國富豪世家，本身財力雄厚、外型亮眼，自帶明星氣場，無須刻意經營就能站上鎂光燈，與維多利亞多年來苦心維持的「完美貝嫂形象」形成強烈對比。沈嶸認為，正是這種無形競爭，讓維多利亞產生被取代的危機感。沈嶸進一步指出，維多利亞與妮寇拉之間同樣屬於「刑剋」，且是婆婆對媳婦的壓制。她通靈分析，早在婚禮前，維多利亞就已認定妮寇拉打亂了家族原有秩序，因此刻意在婚禮場合展現主導姿態，目的正是對內外宣示，自己仍是貝克漢家族的核心人物。

實際上，貝克漢本人對長子與媳婦並無太大敵意，只是在家庭立場上選擇站在維多利亞那一邊。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

至於外界關注貝克漢拒絕與兒子夫妻同框，甚至要求布魯克林不能攜妻出席家族聚會，沈嶸認為，關鍵仍在於顧及妻子感受。實際上，貝克漢本人對長子與媳婦並無太大敵意，只是在家庭立場上選擇站在維多利亞那一邊。沈嶸最後總結，這場看似父子翻臉的家族風暴，真正的核心仍圍繞在婆媳之間的權力與心結。也因此，無論妮寇拉如何示好、釋出善意，都難以真正化解維多利亞內心的焦慮與不安，成為這段豪門關係始終無法破冰的關鍵原因。

