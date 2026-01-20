貝克漢家族正式決裂！ 布魯克林六頁控訴父母毀婚姻、羞辱人「要他放棄姓名權」

貝克漢家族的長子布魯克林貝克漢 (Brooklyn Beckham) 繼先前封鎖父母、家人的社群帳號後，於當地時間19日，透過一系列Instagram限時動態投下震撼彈，正式打破沈默，揭露他與父母大衛 (David) 及維多利亞 (Victoria) 決裂的驚人內幕。

26歲的布魯克林在限動貼出六篇黑底白字圖文，文中毫不留情地抨擊父母，稱他們多年來一直試圖毀掉他與妻子妮可拉佩茲 (Nicola Peltz Beckham) 的感情，並揭露了多項令人咋舌的家族醜聞。

「姓名權」收買協議

布魯克林聲稱，在2022年大婚前幾週，父母不斷施壓並試圖「收買」他，要求他簽署一份放棄自己「姓名權 (rights to my name)」的協議。布魯克林控訴： 「這將影響我、我的妻子以及我們未來的孩子。他們堅持要在婚前簽署，因為這樣條約才會生效。我的拒絕影響了他們的收益，從那之後，他們對我的態度就再也不一樣了。」

婚禮現場的「劫持」與羞辱

布魯克林證實了外界流傳已久的婚禮不合傳聞。他控訴父母早在他2022年婚禮前，就試圖破壞兩人的關係，而母親更在婚禮前故意取消了為妮可拉製作婚紗，「迫使她在最後一刻緊急另尋婚紗」。

廣告 廣告

婚禮當天，母親維多利亞更「劫持」了他與妮可拉的初舞，那原本是他與妻子提前數週規劃好的浪漫共舞，但在500位賓客面前，父親的歌手好友馬克安東尼（Marc Anthony）把他叫上舞台，「站在那裡等我的卻是我的母親」，當下母親更當眾做出「非常不恰當的舞蹈動作」，讓他生平第一次感到如此不舒服與羞辱」。

早在婚禮前一晚，甚至有家族成員當面告訴他，妮可拉「不是真正的家人，沒有貝克漢家的血統」。他說自從他開始為兩人的關係挺身而出後，父母無論私下或公開，都對他發動了無止盡的攻擊，「並依照他們的指示把這些內容發給媒體」。

「品牌貝克漢」高於一切

布魯克林痛批父母重視的從來不是情感，一生都在操縱媒體與公眾形象：「我出生以來的社交媒體貼文、家族聚會和關係，大多是表演性質的。我的家族視公關推廣與代言高於一切，『貝克漢品牌 (Brand Beckham)』才是第一順位。」

對於外界認為他被妻子控制，他表示完全顛倒是非，「真正控制我大部分人生的，是我的父母」。他自認在成長過程中長期深受焦慮所苦，離開原生家庭後焦慮終於消失了，「我每天醒來，都對自己選擇的人生心懷感激，也終於找到了平靜與解脫」。

目前大衛與維多利亞的代表尚未對此做出回應。不過消息人士指出，大衛與維多利亞對布魯克林不參與家庭生活感到「受傷且失望」，並曾多次邀請兩人見面相談，但布魯克林在貼文中明確表示：「我不想與我的家人和解。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導