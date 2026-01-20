貝克漢家族決裂！長子千字文控父母罪狀：無止盡攻擊

【緯來新聞網】英國足球明星貝克漢（David Beckham）與老婆維多莉亞（Victoria Beckham）育有3子1女，家庭關係卻出現裂痕，大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）近年傳出和父母發生衝突，甚至發律師函切割，但外界始終不清楚家族紛爭的緣由。對此，布魯克林今（20日）打破沉默，千字長文控訴父母的罪狀。

布魯克林發千字長文控訴父母。（圖／翻攝自brooklynpeltzbeckham IG）

布魯克林在IG限時動態貼出6篇白體黑字的圖文，他表示自己多年來始終保持沉默，並盡力將這些事情保密，不幸的是父母不斷向媒體爆料，逼得他別無選擇，只能為自己發聲，揭露對方的謊言，「我沒有被任何人控制，這是我人生中第一次為自己挺身而出」，並強調不打算和解。



布魯克林指控，父母為了維護形象，不惜代價在媒體上散佈謊言，從他結婚之前，就試圖破壞他的婚姻，而且至今未停。像是妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）原本期待能穿上她設計的婚紗，但母親卻在最後一刻取消計畫，逼得她必須匆忙尋找新的婚紗；就連婚禮前幾週，父母也反覆施壓，要求他簽署放棄姓名的協議，「我拒絕了，從那以後，他們對我的態度就再也沒好過」。

布魯克林指控父母長期透過媒體發布謊言。（圖／翻攝自brooklynpeltzbeckham IG）

婚禮前夕，布魯克林被告知妮可拉「不是真正的家人」，自從他開始維護自己的權益後，父母就對他展開無止盡的攻擊，無論是公開場合還是私底下，就連自己的弟弟們也被派到社群媒體上攻擊他，最後在去年夏天無預警將他封鎖。



到了結婚當天，母親更是搶走他們的「第一支舞」，布魯克林表示這是他和妻子很早就計畫好的，然而在500多位賓客面前，父親的歌手馬克安東尼（Marc Anthony）把他叫上台，「我母親卻在那裡等著跟我跳舞，她當著所有人的面，和我跳了一段非常不雅的舞蹈，我這輩子從未感到如此難堪和羞辱」。

布魯克林只希望回歸平靜。（圖／翻攝自brooklynpeltzbeckham IG）

布魯克林痛訴，妻子長期受到家人的不尊重，無論他們多麼努力想要團結，母親卻一再邀請他過去的交往對象，刻意要讓他們感到不舒服。儘管如此，夫妻倆仍在生日時特地飛往倫敦，卻在飯店等了一個星期，被拒於門外，好不容易父親終於同意，條件卻是「妮可拉不能被邀請」，對他來講簡直是一記耳光。



布魯克林不滿，家人把公開宣傳和代言看得比家人還重要，對家庭的「愛」取決於社群媒體發了多少貼文決定，或是能多快放下事情趕到現場，擺好姿勢拍家庭合照，多年來只為展現「完美的家庭」，但當妮可拉唯一一次請求母親支持，想在洛杉磯大火期間拯救無家可歸的狗時，「我的母親拒絕了」。



至於「被妻子控制」的說法，布魯克林澄清那是完全顛倒黑白，他人生大部分的時間都是被父母所控制，在充滿壓力和焦慮的環境中長大，但自從他離開家人以後，首次感覺到焦慮消失，每天早上醒來，都對自己選擇的生活心懷感激，也找到了解拖，最後強調他和妻子想要的，只是屬於他們以及家庭未來的平靜、隱私和幸福。

