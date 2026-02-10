貝克漢家族與長子恩怨 乾爹說話了

歌手馬克安東尼不僅是大衛貝克漢的好友，也是三子克魯茲的乾爹，更是長子布魯克林結婚時的婚禮歌手。（東方IC）

大衛貝克漢（David Beckham）家族與長子布魯克林（Brooklyn）之間的恩怨，上個月初全面爆發，指控貝克漢夫妻刻意捏造名流人設、操控小孩為樂。如今家族好友，也是三子克魯茲（Cruz）的乾爹說話了。

歌手馬克安東尼（Marc Anthony）是大衛貝克漢好友，也是三子克魯茲的乾爹，也是長子布魯克林結婚時的婚禮歌手，有關大衛貝克漢家族近期的恩怨，他表示，「不管這家發生了什麼，我都無話可說。他們是很棒的家庭。早在小孩出生之前，我就認識他們。我是老三克魯茲（Cruz）的乾爹，跟他們一家人都很親近。但關於他們發生的事情，我幾乎沒有什麼可以多講的。我覺得這件事情被傳出來本身就很糟糕，但被傳出來的卻往往都不見得是事實。」

廣告 廣告

長子布魯克林上個月爆料時，表示自己婚禮上原本是要跟妻子一起跳第一支舞，而馬克安東尼當時是婚禮歌手，他先是主動喊出站在台上的布魯克林大名，接著又喊歡迎當天全場最美的女人，「維多利亞！」於是維多利亞（Victoria）就這樣出場跟兒子大衛跳第一支舞，當場讓布魯克林跟老婆當場傻眼，因為原本他們期盼很久的第一支舞就這樣被搶走了。

加上婚禮前原本維多利亞承諾，要替布魯克林老婆妮可拉佩爾茲（Nicola Peltz）做婚紗，但後來卻黃牛。只是維多利亞沒親自告訴媳婦這件事，卻打電話給妮可拉佩爾茲告知，導致新娘必須在短時間內再找合適的婚紗。可是婚禮上，當她穿著別人設計的婚紗出場，卻不是維多利亞的設計，導致被外界批評「媳婦討厭婆婆的婚紗」「小屁孩」，讓妮可拉佩爾茲吃了許多悶虧。

更多鏡週刊報導

貝克漢長子「核彈級指控」後一家人首露面！貝嫂授勳喊「謝謝孩子們」 布魯克林仍缺席

婆媳大戰撕破臉！布魯克林婚禮「驚世母子舞」細節曝 貝嫂強佔新娘位、大跳肉貼舞毀掉第一支舞

貝克漢正式封爵！一家人齊聚「獨缺長子布魯克林」 貝嫂親製禮服有寓意