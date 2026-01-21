貝克漢家族驚世過招！維多利亞「殺人眼神」瞪貌美嫩媳 紅毯合照成鐵證

布魯克林貝克漢透過IG限動發布長篇聲明，指控父母長期施壓、干涉婚姻。翻攝自IG@brooklynpeltzbeckham



向來被視為「完美家庭」代表的貝克漢一家，近日傳出震撼彈，已與家族決裂一年多的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）台灣時間週二（1/20）透過IG限動痛批雙親長期操控家族敘事、還介入他和妻子妮可拉（Nicola Peltz）的感情，甚至母親維多利亞（Victoria Beckham）還在婚宴上搶走原本屬於他和妻子的「第一支舞」，引發外界熱議。如今網友也重新翻出當年貝克漢家族2023年出席紀錄片《BECKHAM》首映會的一段影片，畫面中維多利亞狠瞪妮可拉，被解讀為婆媳不睦的鐵證。

新婚媳拍照略遲疑 只見她側身擺臭臉

布魯克林近日發布長篇聲明指控雙親，外界也翻出《BECKHAM》首映當天的影片，當時布魯克林和妻子妮可拉結婚約一年，畫面中貝克漢夫妻先站定位準備合照，布魯克林加入站定位後，隨即轉身示意鏡頭外的妻子入鏡。不過妮可拉走向拍攝位置時，神情卻略顯緊繃，步伐也明顯遲疑，彷彿在確認此時是否「適合加入」。

更引發討論的是，當布魯克林試圖將妻子拉入一同合照時，維多利亞卻做出微微側身、躲避兩人的畫面，似乎不願和布魯克林夫妻一同合照，且合照結束後立刻轉身離開，幾乎沒再和兒子互動，冷淡態度瞬間讓全場氣氛降到冰點。如今這段畫面再度被網友翻出，不少網友直呼「維多利亞的眼神像在殺人」、「這不是沒注意到，是刻意忽略」、「肢體語言比任何聲明都誠實」。

強佔媳婦第一支舞 布魯克林斥「極度羞辱」

除此之外，布魯克林還指控，母親維多利亞不僅在婚禮上強佔他和妻子妮可拉的第一支舞，還當眾做出令人不適的親暱舉動。有知情人士向《Page Six》爆料，婚禮現場原本安排歌手馬克安東尼（Marc Anthony）引薦新人上台，並進行浪漫首舞，沒想到作為貝克漢家族多年好友的馬克，竟開口請布魯克林與「全場最美的女人」共舞，且該名「全場最美的女人」指的並非布魯克林的妻子妮可拉，而是母親維多利亞。

目擊者表示，維多利亞聽到後立刻衝上台，不但雙臂緊緊環抱住兒子，甚至當眾親暱地蹭著布魯克林的脖子，「她與他跳舞的方式非常不恰當。她奪走了屬於妮可拉的時刻，這是千真萬確的事實。」當時妮可拉眼見屬於自己的神聖時刻被婆婆奪走，當場衝出會場崩潰大哭，妮可拉家族一方也陷入尷尬的沉默，反倒是貝克漢家族見到此景後發出歡呼。

布魯克林直言，母親的舉動讓他感到「極度羞辱」，更坦言去年之所以選擇在不邀請貝克漢家族任何一位成員的情況下，重新舉辦誓約儀式，正是因為希望重新創造屬於婚禮的美好回憶，而不是再度感到焦慮與尷尬。

布魯克林表示，他成長於「形象凌駕一切」的家庭體系中，讓他長期承受高度焦慮，直到和妻子建立小家庭後，才第一次感受到平靜與自主。面對布魯克林指控，貝克漢則回應「孩子們會犯錯，但也被允許犯錯，這是他們學習的過程，這也是我試圖給他們的觀念，有時候，必須放手讓他們嘗試犯錯，才能夠真正成長。」不過這場家族風波似乎仍未劃下句點。

