貝克漢家族「過完美」形象崩塌！兒怒開撕不演了：家庭關係全是人設

娛樂中心／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢家族永遠出現這樣「過完美」的形象，所有照片經過精心設計。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來被視為「完美家庭代表」，怎料2026 年開年就迎來前所未見的風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），無預警封鎖父母社群帳號後，昨（20）日深夜拋出一篇近千字長文，指控父母長期操控，並傷害他妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），正式列舉6大罪狀，對外公開與原生家庭決裂的原因，震撼英美娛樂圈。

布魯克林開撕貝克漢家族，控訴父母長期操控。（圖／翻攝自IG @brooklynpeltzbeckham）

一：操控家庭敘事 「我被迫活在你們設計好的故事裡」

布魯克林在貼文一開頭便將矛頭指向父母長年經營的「貝克漢完美家庭形象」。他指出，外界看到的溫馨畫面，並非他真實的成長經驗。

布魯克林提道：「你們總是決定外界要怎麼看我們這個家庭，而我被要求配合，不能偏離那個故事。」、「我從小就知道，這個家不是為了我而存在，而是為了品牌與形象。」在他眼中，家庭不再只是親情連結，而是一個需要被維護的公共形象，這讓他長期感到壓抑與失語。

2024年12月布魯克林與妻子還在貝克漢家族中度過耶誕。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

二：全面干涉婚姻 「你們從一開始就不接受她」

布魯克林強調，與妻子妮寇拉交往、結婚後，家庭衝突急遽升高。他直言，父母從未真正尊重他的選擇。他直白寫下：「你們不只是對我的婚姻有意見，而是試圖控制它。」、「從訂婚那一刻開始，我就被迫在妻子與原生家庭之間選邊站。」更表示，這不是單一事件，而是長期累積的壓力。

三：婚禮當天成為轉捩點 「我永遠忘不了那一天」

貼文中最具殺傷力的段落，莫過於布魯克林婚禮當天的災難回憶。他直指，原本應該是人生最幸福的一天，卻成了對母親最失望的時刻。他指出，母親原本承諾為妮寇拉設計婚紗，卻在婚禮前突然取消，讓妻子被迫臨時另急尋婚紗；更讓他無法釋懷的是，婚禮當天原本屬於新人的第一支舞，竟被母親「奪走」。

布魯克林寫道：「那一刻，我看到的是你站在舞台中央，而不是祝福我們的母親。」、「我妻子在那裡被公開羞辱，而你沒有停下來。」

四：要求簽署「姓名權文件」 「這不是保護，是控制」

布魯克林進一步揭露，父母曾在婚禮前多次要求他簽署文件，放棄部分與「Beckham」貝克漢姓氏的相關權利，內容牽涉未來商業與家庭使用。他語氣沉重地表示：「你們說這是為了保護家族，但我感受到的只有威脅。」、「我拒絕，是因為我不想讓我的妻子和未來的孩子，活在你們的條件之下。」這件事被外界視為「雙方徹底決裂」重要導火線之一。

貝克漢去年11月封爵時的全家福照，就已經少了布魯克林。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

五：孤立、羞辱妻子「她被當成外人」

除了制度與權力層面的衝突，布魯克林也提到，妻子在家族互動中多次被排擠。布魯克林寫道：「她被刻意忽略、被排除在某些家庭聚會之外，卻從沒有人替她說一句話。」、「我不能接受，我的妻子在這個家裡必須低聲下氣。」這段話也被視為他與原生家庭劃清界線的核心原因。

六：為了形象說謊 「你們選擇媒體，不是我」

文末，布魯克林將所有問題指向父母最重視的「形象管理」。他直言，當衝突發生時，父母選擇的是媒體版本，而不是他的感受。他沉痛表示：「你們寧願讓外界相信一個好看的故事，也不願承認我受傷了。」、「這就是我選擇沉默多年，卻終於必須開口的原因。」、「我不想再和解了」 一句話斷開所有可能，貼文最後一句話，布魯克林寫下：「我已經嘗試過了，但我不想再和解。」，正式宣告這段橫跨世代、品牌、親情的裂痕。

