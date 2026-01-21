貝克漢家醜連環爆！維多利亞「當眾狠瞪媳婦」畫面瘋傳

維多利亞鬧翻長子布魯克林與媳婦妮寇拉佩茲。（圖／翻攝自貝克漢、布魯克林Instagram）





英國足球金童貝克漢（David Beckham）與維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）家醜連環爆，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前發聲控訴，父母長期控制他的人生，揭開「完美名人家庭」真實面貌；昔日電影活動上，維多利亞狠瞪演員媳婦妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）影片也被翻出，引起外界討論。

妮寇拉佩茲與布魯克林2022年結婚，婚後屢次爆出她與貝克漢一家不合傳聞，她雖然公開否認，但傳言仍舊沒有停止，如今布魯克林終於發聲證實家族失和：「我不想與我的家人和解，我沒有受到操控，這是我第一次為自己的人生站出來發聲。」

2023年紀錄片《BECKHAM》首映會上，貝克漢全家人合體出席展現「完美名人家庭」形象，但在背板前合照橋段時，明顯可見維多利亞臉超臭，布魯克林先向媽媽打招呼被忽略後，牽著妻子一起就位合照，此時妮寇拉佩茲看上去神情緊張，維多利亞則是背對兒子和媳婦擺拍，全程零互動、場面尷尬。



