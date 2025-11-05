貝克漢封爵 形容這是「最驕傲的時刻」

大衛爵士與其夫人維多利亞為英國知名人士。 [Reuters]

大衛·貝克漢爵士（ Sir David Beckham ; 貝克漢姆，碧咸）形容在溫莎城堡的典禮上，由查爾斯國王冊封他為爵士，是「我最驕傲的時刻」。

這位前曼聯和英格蘭球星由妻子——如今被稱為貝克漢夫人維多莉雅——以及父母泰德和珊桌拉陪同，獲頒獎章以表彰其對體育和慈善的貢獻。

今年50歲的大衛爵士身穿一件灰色三件式西裝，由其時裝設計師妻子親手製作。西裝靈感來自查爾斯國王年輕時穿過的一套西裝。

這位足球員說：「國王對我的西裝印象相當深刻。他是我認識的穿著最優雅的男性，因此他多年來啟發了我許多造型，這套造型也絕對是受他啟發。」

接受冊封

「這是我妻子為我量身打造的。」他繼續說。

「我看過國王年輕時穿晨禮服的舊照片，我心想『好吧，我就想穿這樣的』——於是我交給我太太，她就做成了。」

談及這項榮譽，大衛爵士表示：「我再驕傲不過了。人們知道我有多愛國——我愛我的國家。我一直說，王室對我家來說有多重要。」

「我有幸環遊世界，所有人想跟我聊的都是我們的王室。這讓我感到驕傲。」

此外，貝克漢夫人在2017年因對時尚產業的貢獻獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），而大衛爵士則在2003年獲頒同樣勳章。大衛爵士為國家出賽115次，並效力過曼聯、皇家馬德里、洛杉磯銀河、巴黎聖日耳曼和AC米蘭等球隊，於2013年退役。

他也扮演關鍵角色，促成2012年倫敦奧運會的舉辦，並自2005年起擔任聯合國兒童基金會大使。此外，大衛爵士於2024年成為國王基金會大使，支持查爾斯國王的教育項目，以及讓年輕人更深入了解自然環境。

當日獲頒榮譽者包括諾貝爾獎得主小說家石黑一雄爵士（Sir Kazuo Ishiguro），以及西區劇場明星伊萊恩·佩姬女爵（Dame Elaine Paige）。石黑一雄爵士的作品包括1989年的《長日將盡》和2005年的《別讓我走》，後者讓他榮獲曼布克獎，他此次獲頒榮譽同伴勳章（Companion of Honour）。

大衛爵士一家人 [BBC]

《艾薇塔》明星伊萊恩女爵則因對音樂和慈善的貢獻獲頒榮譽。 [Reuters]

《艾薇塔》明星伊萊恩女爵則因對音樂和慈善的貢獻獲頒榮譽。77歲的女爵戴著一位曾為已故女王服務的帽匠製作的藍色羽毛帽，並攜帶貝克漢夫人設計的包包。

她告訴BBC：「因為做自己熱愛的事而獲頒這項榮譽，並有幸能持續做下去、充滿熱情，我覺得這是極大的幸運。」

談及在演藝圈的60年，她補充道：「這從未感覺像是努力，從未感覺像是工作，因為這是我的熱情和特權，能做自己愛的事，這60年從未感受辛苦，只是一場喜悅的旅程。」

「我心想，我真是極其幸運，能擁有這段在劇場和音樂界如此美好的生涯，我真的很幸運。當然，這一切都不是計劃好的，它就這樣發生了，所以我覺得自己真是極其、極其幸運。」