貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。據英媒指出，雖然深受打擊、情緒幾近崩潰，但維多莉亞並未選擇沉默以對，而是準備以實際行動止血。

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）徹底決裂。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG／victoriabeckham IG）

消息人士形容，維多莉亞對這場公開決裂「非常受傷」，但同時也意識到，事態已不只是家庭情緒問題，而是牽動整個「貝克漢品牌」的聲譽與事業根基。「他們還有羅密歐、克魯茲與哈珀，現在最重要的是保護家庭與事業，不能再任由風向失控。」

而貝克漢事後也現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》直播首度打破沉默發聲，他表示社群平台面對當代孩子尤其具有影響力，有時確實很危險，「我個人的經驗，尤其是和我的孩子相處時，關鍵在於要把它用在正確的事情上。」貝克漢說，以同樣方式教導四名子女，「孩子會犯錯，但孩子是被允許犯錯的，因為那正是他們學習的方式。我一直教他們，有時你必須讓他們自己去犯那些錯」，才能真正成長。

