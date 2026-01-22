貝克漢把布魯克林控訴當「孩子犯錯」 德州媽媽：像不像一種抹瘋？

布魯克林槓上爸爸貝克漢。（圖／達志影像）

英國名人貝克漢(David Beckham)遭26歲大兒子布魯克林貝克漢(Brooklyn Beckham)公開控訴後，目前尚未正面回應，但表示有關注社群媒體帶來的力量，允許孩子犯錯。這番言論，被外界解讀為暗示布魯克林做錯事。網紅「德州媽媽沒有崩潰」今(22日)針對貝克漢家族風波發文評論，說貝克漢的公關操作很強，但某種角度來看，也像是一種抹瘋。

德州媽媽表示，貝克漢以一句「小孩是被允許犯錯的，他們還在學習」回應家族紛爭，直接把話語權拉回「家長視角」，把長子布魯克林的公開控訴定義為「孩子的錯誤行為」，而沒有逐一回應爆料，在公關層面上可說是相當厲害，因為只要大眾接受布魯克林這些發言「只是孩子犯錯」的設定，一切指控都無效，只是小孩的吵鬧，「貝克漢表現的越寬容，布魯克林就越像不知感恩的巨嬰。」

德州媽媽指出，在公關層面上貝克漢大勝，但他這個舉動，「像不像是一種『抹瘋』？先定調對方瘋了，角色的高度就不對稱了。」從某個角度看，貝克漢的公關處理越成功，布魯克林的控訴越真實，因為他的核心訴求始終圍繞著同一件事：「 你們愛你們的品牌大於我。你們對我的控制與算計，都是為了品牌。」

她表示，布魯克林從小確實擁有比一般人多的資源，結果當足球員、攝影師或廚師，都半途而廢，長年被大眾冷嘲熱諷。但德州媽媽認為，「最大限度的物質栽培」與「給予小孩多少心理苦難」是兩回事，付出和傷害是無法對沖抵銷的。在她的眼裡，布魯克林只是不太愛吃苦，本質上還是好孩子，並沒有做出重大失控的行為，「以一個承受這個量級的輿情的星二代來說，已經很有教養與體面了。」

德州媽媽坦言，許多原生家庭的議題中，沒有全然是惡的加害者，但當一名孩子出現不對勁，或許反映出「他很有可能在替全家生病」。她猜測，布魯克林的激烈出走，本質上是為了重新奪回個體的主體性，而隨著年紀增長，加上布魯克林偏溫和的性格，「擁有自由後，應該會漸漸能包容父母的侷限」，貝克漢家族風波最終會好轉。

