貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
然而，在一片溫馨與歡樂的慶祝氛圍中，貝克漢的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）卻全程不見蹤影，再度引發外界對該家族內部和睦狀況的諸多揣測。
紅地毯換成「綠草皮」
這場別開生面的摘星儀式適逢2026年世界盃足球賽在洛杉磯開踢，主辦單位特別打破傳統，將好萊塢紅地毯換成具有足球意象的「綠色草皮地毯」，以致敬貝克漢在體育與娛樂界的非凡貢獻。當天，51歲的貝克漢身穿一襲經典藍色西裝，顯得精神奕奕、滿臉笑容。他的妻子維多利亞則穿著優雅的黑色高領連身裙，率領兒女羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）以及小女兒哈珀（Harper）一字排開為父親喝采。
與貝克漢有著多年私交的湯姆克魯斯更在典禮上發表了感人且幽默的致詞，帶領台下觀眾重溫貝克漢在曼聯時期的輝煌歲月，特別是1996年對陣溫布頓時，那記驚豔全球的中場線超遠射門。湯姆克魯斯在台上感性地說道：「那顆球在空中僅僅停留了3.5秒。但那個瞬間，卻已經在所有親眼目睹的人心中，以及體育歷史上活了整整30年。如果你在那之前還不知道他是誰，在幾個月後，你絕對不可能不知道。」
此外，阿湯哥也提到了貝克漢在1998年世界盃為英格蘭隊踢出的標誌性貝氏弧線自由球，這項招牌神技甚至啟發了經典電影《我愛貝克漢》（Bend It Like Beckham）的片名與故事背景。阿湯哥盛讚，貝克漢從足球場走向全球流行文化指標的歷程，「是一部充滿汗水、決心與全球影響力的好萊塢故事」。
布魯克林依舊神隱
貝克漢對特地出席的阿湯哥表達謝意：「我非常感激你給予的友誼，20年前你歡迎我們來到洛杉磯，從那時起，你一直是我忠實的朋友和靈感的源泉。」
儘管長子布魯克林的缺席成為媒體追問的焦點，且外界普遍認為這與貝克漢家族揮之不去的內部矛盾有關，但這絲毫沒有破壞貝克漢的好心情。在致詞時，貝克漢顯得相當感性，他回憶起自己從東倫敦一個只敢把踢球當夢想的男孩，一路走到好萊塢的心路歷程，並稱這個時刻「非常不真實」。
他也特別向台下的家人表達了深切的愛意與感謝：「我要感謝我令人難以置信的家人，我的父母和姐姐們，他們總是支持著我的夢想。還有維多利亞，我攜手走過將近30年的迷人妻子，如果沒有妳，這一切都不可能實現，也不會如此有趣。我美麗的孩子們，則是我每天早上起床的動力。孩子們，我希望有一天你們能帶我的孫子們來到這裡，告訴他們有一個男孩曾抱持著遠大的夢想。能讓你們所有人感到驕傲，是我這輩子最大的成就。我對你們充滿感激，我愛你們，非常謝謝大家。」
這場完美的摘星儀式，不僅為貝克漢的職業生涯寫下了全新的里程碑，也再次證明了他在美國足球市場開疆闢土的巨大功績。星光大道製作人安娜馬丁尼茲（Ana Martinez）讚揚道，在美國迎來世界盃的歷史性時刻，將代表「體育娛樂類別」的第2849顆星星頒發給貝克漢顯得格外有意義，正因為他當年的加入，才徹底拉高了足球在美國的能見度與文化地位。
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